南投青年住宅工程延宕 民憂讓售期程生變…縣府回應了

南投縣第1期青年住宅原訂去年11月完工，但至今未完竣，民眾憂心讓售期程也受影響。建設處表示，青宅工程落後，已依約計罰逾期違約金，預計2月可竣工，而青宅出售須知、辦法及相關條例等均已按程序完成，讓售期程不受影響。

南投縣府自籌7.23億元規畫興建100戶青年住宅，分2期開發；第1期青宅絡角南投市文化路，3房型約35坪有36戶、4房型約43坪9戶，合計45戶；每戶含公共設施、陽台及汽、機車停車位各1個，全採讓售，盼年輕人能落地生根。

只不過，文化路第1期青年住宅原本預定能在去年11月底前完工，並趕在今年元月底前公告銷售辦法，最快2月就能抽籤；但經了解，青宅內部工程延宕，因此至今尚未完竣，更遑論辦理驗收，不少民眾憂心恐連帶影響青年住宅讓售作業。

建設處表示，一期青宅工程契約原訂去年11月底前完工，但因裝潢、景觀等工程落後，因此逾期未完工，已依約計罰逾期違約金，並定期於現場召開工進檢討會，督促承包商落實批土油漆、水電、室內裝修及景觀施工，預計2月可竣工。

而青宅工程雖延宕，但「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」修正草案已由縣議會審查通過，一期青宅出售須知、辦法等也按程序完成，待縣務會議通過，最快本月底前公告銷售辦法，後續再開放遞件申購，因此原訂的讓售期程不受影響。

此外，南投縣議會審查通過「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」修正草案，將原訂申購者須年滿20歲，下修降為法定成年的滿18歲，且未超過45歲；並明文規定，青宅出售後的5年內不得租售、出典、贈與或信託給縣府以外的人。