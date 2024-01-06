彰化鹿港公會堂修復重新啟用 首檔推出大師作品聯展

彰化縣定古蹟鹿港公會堂位在鹿港老街，老建物年久失修，縣府爭取中央補助，共投入1829萬經費，去年3月起修復，昨天完工啟用，首檔展覽將展出大師黃媽慶、施金福、施土方、呂金田等人作品，展期至2月4日。

鹿港公會堂在2000年指定為彰化縣定古蹟，作為老人會館使用。縣長王惠美表示，2009年她擔任鹿港鎮長，向中央爭取2000多萬元修復，隔年完工後作為鹿港藝文館使用，屬於當時重要展場，也可作為市集，曾創下單日上萬人參觀的紀錄。

縣府表示，重新修復工程由中央補助1280萬元、縣府補助137萬多元、公所自籌411萬多元，改善修復了公會堂門窗、六角磚、內外牆、露台、排水系統等，讓老建築更堅固。

鹿港鎮長許志宏說，鹿港公會堂已有96年歷史，是鹿港夏郊會館與供奉蘇府王爺萬春宮的所在地；日治時期是地方聚會場所，早期公會堂前方稱為「王宮」，屬於海水與陸地的交會處，也是港口的所在地，才會有「海水劃宮前」這句俗諺。

鹿港公會堂完成修復後，推出首檔展覽為「鹿木藝緣作品聯展」，邀請大師黃媽慶、施金福、施士方、呂金田等大師作品參展，結合現代與傳統藝術，讓遊客欣賞工藝之美，展期從即日起到2月4日。

縣府指出，為保存鹿港珍貴文化資產，縣府向文化部申請「再造鹿港歷史現場2.0計畫」，獲核定總經費9511萬元，將由縣府執行的鹿港丁家古厝規畫設計、鹿港三山國王廟修復工程、鹿港日茂行修復工程、鹿港施進益古厝規畫設計等4項計畫。