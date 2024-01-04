彰化大口徑水管爆開路面迸裂 自來水公司：試壓免驚

彰化縣員林市莒光路596號至628號之間的路面，今天上午近10點爆裂淹水；自來水公司第十一區管理處表示，這是鳥嘴潭供水彰化縣管線工程，埋管完工後上午試壓，水壓大造成水管銜接處爆開，目前封閉道路，包商趕往重新施工和假修復路面，待試壓等後續作業沒問題才會鋪上全新柏油。

員林市莒光路596號至628號之間的監視錄影畫面顯示，外側道路忽然爆開冒水，嚇到用路人。員林市長游振雄接到通報，結束彰化市洽公行程回員林，關心修復進度及對附近民宅的影響。

自來水公司第十一區管理處表示，草屯鳥嘴潭淨水廠輸送自來水到彰化縣的彰化市，一路送到員林、北斗、福興等沿線鄉鎮市，預計2025年至2026年送水，目前自來水中工處施工埋設直徑150公分輸水管，目前埋到員林市，上午送水測試水壓，未料莒光路596號至628號之間的水管銜接處爆開。

自來水公司第十一區管理處指出，埋管後的道路假修復，並未真正鋪好柏油，民眾不必哀歎新鋪路面又壞了，道路柏油會在自來水管線相關工程全部完工和通過測試送水安全無虞，才會鋪柏油完封路面。

彰化縣自來水來自南投縣草屯鳥嘴潭，埋管送水測試水壓導致今天的爆管冒水意外，讓自來水公司頗有感慨，先前彰化縣各鄉鎮市鑿自來水井總是抗爭不斷，要求「我們這裡的水不能供應外鄉鎮市使用」，現在南投草屯的水送到南彰化，希望彰化縣民理性支持鑿自來水井，「自己鑿一口，勝過看別人」。