台中聯勤招待所變身美村綜合服務園區 預計114年完工

台中聯勤招待所原是美軍俱樂部，中市建設局今天表示，規劃辦理「美村綜合服務園區新建工程」，並採局部保留、新舊共融設計，提供多元社會福利服務空間，預計114年4月完工。

台中聯勤招待所改建案備受爭議，公民團體多次抗爭要求原地保留，台中市建設局長陳大田透過新聞稿表示，「美村綜合服務園區」原是美軍俱樂部，後來改為聯勤招待所，有台美共同地方記憶，因此園區歷史傳承為工程案首要目標。

陳大田說，規劃過程採「局部保留、新舊共融」特殊設計手法，歷經文資審議、計畫變更等艱辛階段，市府強調保存園區內「聯勤招待所」歷史過往，將部分舊有建築立面帶入全新空間，創造過去與現在的時空融合，在新園區復刻出歷史軌跡。

陳大田指出，此案極力保留園區既有樹木，並透過多層次的綠化設計，建立園區生態跳島、提升綠化面積，以期將整體綠化設計擴散至草悟道，並連結周邊的審計新村、台中文學館等特色建築，讓台中市民擁有共融多元、存有新舊歷史記憶的社福基地。

建設局說明，「美村綜合服務園區新建工程」設計內容受到中華民國國家企業競爭力發展協會肯定，榮獲第「25屆國家建築金質獎-公共工程/建築工程組─金質獎」殊榮，總統蔡英文並於去年12月12日接見建設局，建設局至為榮耀，未來將持續精進各項市政建設，提供市民更優質公共環境與生活空間。

建設局表示，園區規劃包含親子館、高齡友善就業商店、世代共融基地、聯勤展示廣場、婦女發展基地、公托、非營利組織、志工服務中心及兒童運動中心等多元空間，同時建置地下停車場，預計114年4月完工，完工後可提供市民多元社會福利服務空間及室外綠化的活動空間。