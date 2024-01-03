台中一中人行道違停 學生勸導被嗆

台中一中商圈人車多，不少人把機車違停在人行道。台中一中學生自治串連黨發起勸導行動，口頭勸說違停騎士，還在違停機車上張貼勸導單；學生表示，曾被騎士嗆，甚至被衝撞受傷。警方表示，將在學生放學、補習班下課時段，加強取締違停與不停讓行人。

台中一中表示，學校鼓勵學生參與公共事務，但學生非執法機關，應理性與對方溝通，執法建議交給有關單位負責，避免衝突影響自身安全。

台中一中學生自治串連黨收到許多學生陳情，指人行道常被違停，上月發起勸導行動，遇駕駛違停就口頭勸導，或是夾勸導單在違停機車上，初估2周發出2000多張勸導單。

學生說，一中校園周邊有大量機車停車格，但仍不敷使用，騎士常把機車停在人行道上，違停機車連成一長排，機車騎上人行道，行人被迫走上馬路，險象環生。

一中串連黨副主席紀中御說，曾有學生被騎士嗆聲「你是警察嗎？」甚至被惡意衝撞、挫傷，部分攤商占用道路營業，警方也應加強取締。台中一中學生會長陳昆泰說，他常看到機車騎上人行道，還對學生按喇叭，影響行走安全。

台中市警局第二分局表示，去年在一中商圈取締違規攤販704件、違規停車6735件，其中人行道違停1350件。育才派出所表示，與學生溝通後，元旦起針對學生放學、平日下午4點到6點，以及晚自習時段平假日晚間8點到10點，將加強取締人行道違停、不停讓行人與違規攤販。

台中市交通局表示，一中商圈設有路邊停車格，商圈周邊也有路外停車場，市府在人行道設有禁止停車告示牌，呼籲依規定停放，維護行人與行車安全。