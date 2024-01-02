建築物價一年漲25% 彰化溪湖鎮長照社福大樓趕農曆春節前發包

物價漲個不停，彰化縣溪湖鎮長照社福大樓去年初規畫經費2億870萬元，去年底同案建築成本已2億5794萬元，大樓目前進入細部設計規畫階段，希望趕在下一波物價上漲，今年農曆春節之前發包。

溪湖鎮長照社福大樓將建在中央公園，位在溪湖寵物公園的西北方空地，地坪約300坪，縣政府規畫興建4層樓，去年初估計建築費用不到2億1千萬元，未料去年物價波動，原物料多次上漲，縣政府查價同規格建築成本已接近2億6千萬元。

物價上漲，溪湖鎮公所負責包商的溪湖轉運站一連流標6次，後來調整工程項目，去年底總算順利發包，鎮公所接到消息，今年建築物價會再上漲，擔心長照社福大樓重蹈溪湖轉運站命運，因此關切進度，希望縣政府盡快發包，以免全縣兩市六鎮之中，人口排名第五多的溪湖鎮沒長照社福大樓。

縣政府社會處表示，溪湖長照社福大樓進入細部設計規畫階段，因地質關係無法開挖地下室，只蓋地面上的4層樓，一樓作為托嬰中心、親子館、身障日照中心，二樓多功能社福中心、社區活動中心，三樓和四樓作為失智與長照據點，縣政府持續關注物價成本，會趕在下一波物價上漲之前辦理發包。

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