南投元旦新制禁塑料杯 敬老愛心卡搭計程車補助提高至100元

113年元旦第一天，南投縣不少新制上路，不但各飲料店、超商速食店開始禁用一次用塑膠飲料杯外，敬老愛心卡搭乘計程車單次補助金額，也由原本85元提高為100元，同時要救未檢測合格的柴油車，不得進入日月潭潭區道路，否則將嚴格開罰，各戶政事務所也開放印鑑業務跨區服務。

南投縣環保局表示，為推動垃圾源頭減量，縣府已公告將自今年元旦起要求全縣飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。違反禁用規定者，將處以新台幣1200元至6000元罰鍰，局長李易書也於公告實施首日率隊進行飲料店業抽查，預估每年可減少約1700萬個塑膠杯使用量。

環保局李易書說，規範飲料業者不得提供塑膠一次性飲料杯，主要是要做到表圾減量，但還是需要民眾配合自備環保杯，並強今年起，民眾自備飲料杯購買飲料仍持續享有5元以上折扣，盼民眾配合參與當個「不塑之客」。

而位於水里鄉衛生所的水里鄉急診救護站，元旦起，24小時全天候提供緊急醫療服務，由縣府與彰化基督教醫院及南投基督教醫院合作成立，去年揭牌後，陸續增添插管設備、心臟電擊器等急救設備，急症患者可進行即時處置，南投衛生局宣布，目前除原有的醫師、護理人員各一名外，新增一名放射師提供X光檢查服務。