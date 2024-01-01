元旦彰化第一場路跑 超人、網紅、校長揪團都來跑

彰化縣2024年第一場路跑從永靖鄉出發，今天上午約3500人6點40分從永靖鄉公所廣場起跑，今年加油站多了烤大豬，連同烘焙食品和各式飲料，很多選手笑稱「志在吃食美，其次是路跑」，平添運動歡樂氛圍。

永靖鄉元旦路跑邁入第卅八年，先舉行113年升旗典禮再開跑，但今年縣長王惠美和兩名立法委員候選人陳素月、鄭俊雄到場，增加選舉氣氛；鄉長魏碩衛說，永靖鄉元旦路跑歷史悠久，今年有9輛超跑領跑，壯大路跑場面。

比賽分為6公里、11公里，共有男子與女子的長青、社會、國小及國男合計七大組別，折返點仍設在俗稱「竹仔腳」的竹子村，沿途25站供應飲料和麵包、包子等食品，今年增加烤大豬，很多空腹路跑的選手「志在參加」一面慢跑一面沿路吃。

長青組冠軍是61歲張錫銘，亞軍62歲張世昌去年第一名。張錫銘表示，張世昌是員永大社區大學教練，指導社大學員運動花費心力，因此禮讓他得今年冠軍。張世昌說，永靖鄉路跑是全縣絕無僅有的公所年年主辦路跑活動，值得喊「讚」。

今年縣內9名國中小校長揪團路跑，陣容為歷年之最，埔心鄉明聖國小校長張富凱穿招牌超人裝登場，國立員林高中、縣立成功高中、縣立二林高中及和美、芳苑、員林國中、溪湖國小與湳雅國小、員林國小的校長都全程跑完社男組路程。

員高校長楊豪森說，每年時間一到就收到芳苑國中校長黃天助的「英雄帖」，提醒報名永靖鄉路跑。黃天助表示，今年第九次參加，他覺得新年第一天早起晨跑養成運動習慣很有意義又有益健康。