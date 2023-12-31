領紫南宮龍年錢母 民眾露營排隊

今天是元旦，南投竹山紫南宮將發放龍年錢母，上月27日起就有民眾提前「露營」排隊，廟方預估今領錢母人數上看10萬人，而錢母僅能透過元旦排隊或公益活動取得，只送不賣，因超搶手屢遭轉賣或仿冒，廟方強調，自己求的才有保佑效果。

紫南宮求財靈驗，以借發財金、招財錢母聞名，設計發放錢母始於2012年龍年，每年元旦發錢母都吸引數萬人排隊領取，因去年完成一輪生肖年，今年又逢龍年之始，龍年錢母更熱門，上月27日公布錢母款式後，當天就有民眾到場排隊。

由於，不少民眾提前排隊，甚至擺起桌椅、搭帳篷、埋鍋造飯，利用連假「露營」等元旦領錢母，昨天中午前從當地「龍轉好運道」領錢母處路旁排到農田空地已逾3千人，排隊人龍超過2公里，場面驚人，廟方預估今領取人數上看10萬人。

紫南宮主委莊秋安說，由於大年初一沒要發錢母，因此元旦領錢母人數會較往年更多，但民眾只要在今天上午10時前排入隊伍，就一定能拿到龍年銀錢母1枚；前4451名還能獲得1顆兌獎金雞蛋，有機會兌中金戒指、龍年錢母精裝套幣等。

廟方也提到，若未能在元旦當天排隊領錢母，也能透過響應捐血、捐發票、添香油錢助弱等公益行動，或是新春加碼、當年度生肖寶寶等特殊活動都能取得招財錢母，可上紫南宮官方網站或臉書專頁相關活動訊息。

由於紫南宮錢母超搶手，且只送不賣，有不肖人士看準商機就將錢母放上網轉賣，甚至有仿冒集團偽造假錢母斂財；對此，莊秋安說，紫南宮錢母是有註冊商標與專利的「非賣品」，自己求的才有保佑效果，為私利買賣，神明不會庇佑。

竹山警分局2021年就曾接獲紫南宮通報，有不肖業者利用臉書社團、地方團購網等平台販售偽造的紫南宮牛年錢母，警方循線逮獲林姓嫌犯等4人，起獲仿冒紫南宮牛年金銀招財錢母38個，仿錢母幾乎與正品雷同，相當誇張，詢後依詐欺罪嫌、違反商標法送辦。