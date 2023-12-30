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彰化月影燈季點燈 多多龍小提燈不夠發…縣長宣布加碼

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化月影燈季今晚點燈，點亮八卦山風景區。圖/彰化縣府提拱
彰化月影燈季今晚點燈，點亮八卦山風景區。圖/彰化縣府提拱

2024彰化月影燈季今晚點燈，展出到明年3月3日，共65天，每天晚上5點30分至10點，每半個小時光雕秀展演一次，縣府說，今年建縣300年，且大佛換裝完成，加上明年是龍年，特別以嶄新的大佛光雕秀為主題，並以LINE貼圖多多龍代言，「幸福多多。龍STAY」，打造主題燈區。

彰化縣長王惠美表示，今年特別設計可愛的多多龍充氣小提燈，今天發放2000個，人氣爆滿，錯過没領到的小提燈的鄉親好朋友再等下一次，後續還有情人節、元宵節等，將依照不同的節日再發送，還有機會可以拿到。

王惠美指出，卦山村還有小朋友很喜歡的粉紅旋轉木馬，只要憑112年12月到113年2月期間，在彰化縣消費300元以上的收據或發票(包含雲端發票)或現場加入彰化縣政府「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘一次。另外，還有限量Agoda訂房優惠，活動期間於Agoda訂房網預訂彰化縣內旅宿，即可享有9折優惠。

城市暨觀光發展處表示，月影燈季有各種幸福主題，有祥龍飛翔的幸福龍總來、粉紅旋轉木馬的粉紅幸福村、銀河星空及夢幻鏡屋的宇宙最幸福、許多DODOA的幸福多更多、網美互動美拍的美拍幸福來、化身巨龍的天空步道幸福龍無限等，還有3處有DODOA 地景裝置，歡迎民眾來彰化感受「美好彰化、幸福多多」。

彰化月影燈季今晚點燈，大佛光雕秀是重頭戲。圖/彰化縣府提拱
彰化月影燈季今晚點燈，大佛光雕秀是重頭戲。圖/彰化縣府提拱
彰化月影燈季今晚點燈，點亮八卦山風景區。圖/彰化縣府提拱
彰化月影燈季今晚點燈，點亮八卦山風景區。圖/彰化縣府提拱

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