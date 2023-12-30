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彰化「多多龍」小提燈今晚發放 民眾撐傘、擺椅子排隊人潮逾500公尺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化月影燈季晚上開燈，小提燈「豆豆龍」造型相當吸睛。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季晚上開燈，小提燈「豆豆龍」造型相當吸睛。圖／彰化縣府提供

2024彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚發放，因小提燈的造型萌呆可愛，詢問度超高，縣府規劃下午5點在八卦山大佛風景區開始發號碼牌，6點點燈儀式後憑券兌換，但今天中午過後已有許多民眾到八卦山排隊，目前隊伍約近500公尺，相當熱門。

縣府表示，跨年度的彰化月影燈季今晚點燈，八卦山一路從跨年亮到元旦、春節到元宵，持續亮到明年3月3日，燈季期間每天下午5點半到晚間10點都會亮燈，光雕秀時間為每天晚上6點到晚上10點，每半小時一場。

今年燈季活動前小提燈「多多龍」亮相，有別以往DIY紙質的燈籠，今年「多多龍」免組裝吹氣即成形小提燈相當特殊，紀念性更高，家長頻頻打聽如何去索取；今天下午1點左右已有許多人帶著小椅子、撐著傘到場排隊，隊伍從九龍池綿延到牌樓。

縣府說，多多龍小提燈限量發放，只有2000個，發完為止，每人限領一張號碼牌，擔心目前的人潮小提燈將不夠發，今天開燈是晚上6點，民眾點燈結束後再憑號碼牌換取。

彰化月影燈季晚上開燈，小提燈「豆豆龍」詢問度破表。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季晚上開燈，小提燈「豆豆龍」詢問度破表。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚將發放，下午就出現排隊人龍。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚將發放，下午就出現排隊人龍。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚將發放，下午排隊人潮湧現。圖／彰化縣府提供
彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚將發放，下午排隊人潮湧現。圖／彰化縣府提供

彰化 跨年 椅子

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