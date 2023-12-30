彰化「多多龍」小提燈今晚發放 民眾撐傘、擺椅子排隊人潮逾500公尺

2024彰化月影燈季將提供民眾2000個「多多龍」小提燈，今天傍晚發放，因小提燈的造型萌呆可愛，詢問度超高，縣府規劃下午5點在八卦山大佛風景區開始發號碼牌，6點點燈儀式後憑券兌換，但今天中午過後已有許多民眾到八卦山排隊，目前隊伍約近500公尺，相當熱門。

縣府表示，跨年度的彰化月影燈季今晚點燈，八卦山一路從跨年亮到元旦、春節到元宵，持續亮到明年3月3日，燈季期間每天下午5點半到晚間10點都會亮燈，光雕秀時間為每天晚上6點到晚上10點，每半小時一場。

今年燈季活動前小提燈「多多龍」亮相，有別以往DIY紙質的燈籠，今年「多多龍」免組裝吹氣即成形小提燈相當特殊，紀念性更高，家長頻頻打聽如何去索取；今天下午1點左右已有許多人帶著小椅子、撐著傘到場排隊，隊伍從九龍池綿延到牌樓。