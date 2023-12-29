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國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

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彰化埔中年終路跑62年不間斷 公里數縮水健康不打折

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心國中每年年終路跑，校友、家長都很捧場來參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心國中每年年終路跑，校友、家長都很捧場來參加。記者簡慧珍／攝影

今天是2023年最後一個上課日，彰化縣立埔心國中沿續創校62年傳統，下午舉辦歲末年終路跑，全校師生連同退休員工聯誼會、家長會、校友會及傑出校友500多人路跑4公里，用腳實踐「埔中一甲子．幸福一輩子」。

埔心國中今天上午先舉辦資源班學生義賣公益活動，學生向老師募集手提袋和老師滷的博士茶葉蛋等物品義賣，也賣關東煮等熱食，特教生當一日店長學習商業經營，全校師生很捧場，上午9點開賣不到11點就商品販售一空。

午休過後，全校學生317人到操場集合做暖身操，然後走到舊校門整隊準備路跑。校友會輔導理事長許增鏞說，他畢業近40年，每年歲末年終盡量抽空回母校參加年終路跑，和學弟學妹一起「跑出健康、跑出愛」。校友會理事長吳錫銓回憶讀國中時是農業時代，路跑的路線是小路，邊跑邊玩，現今沿途工廠林立，學校周圍工商進步很快。

校友會副會長謝鎧宇表示，前年返回母校參加六十周年校慶的年終路跑校友組，從此年年找同學一起回來跑，既可陪伴自己的孩子，又能回憶年少青春，一舉多得。

埔心國中是埔心鄉的最高學府，鄉內重要人士幾乎都是校友，今天校長黃森明、校友會理事長吳錫銓和輔導理事長許增鏞、家長會長朱淑娟和輔導會長陳惠琪、縣政府秘書詹秀貞、縣議員劉珊伶及鄉代、村長共同領跑，學生依年級及性別分6 組競賽，各組第一名1000元獎金。

路跑 義賣 彰化

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