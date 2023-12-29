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彰化田中觀光產業活動3天 25萬消費券等你來領
彰化縣2023推展田中地方觀光產業特色活動，今天在高鐵後站廣場熱鬧開幕，鎮公所今起一連3天發送25萬元消費券，首日發出10萬元外加摸彩券，希望延續田中馬的熱情，陪伴民眾過新年。
田中鎮長蕭淑芬表示，田中鎮依傍八卦山和八堡圳，有好山、 好水、好米、好空氣、好長壽，是五好宜居小鎮，希望延續田中馬的熱情，田中鎮公所首次和田中工業區61家廠商合辦廠拍暨跨年活動，活動期間每日兩次發放消費券與摸彩券，還有廠商限時下殺優惠大拍賣，12月31日晚上邀請到多組知名樂團、歌手熱力演出，跨年倒數計時煙火秀值得期待。
無獨有偶，鱷魚埤頭廠舉辦5天廠拍，廠區外沙崙路和豐崙路的200公尺內都停滿車輛。代理商台灣勁越公司媒體公關鍾文玲表示，即日起到明年元旦廠拍，每天前50名送來店，廠拍滿額加碼送好禮，從商品抵用券加摸彩券、耐熱保鮮盒到超輕量平底不沾鍋，抽獎最大獎是gogoro電動機車。
溪湖鎮億星鞋業創辦人謝水金白手起家，1985年設立公司，多種鞋款申請專利並自創品牌，明（29日）廠拍到明年除夕，今年特色拍賣商品為馬靴，款式逾百種，此外，這次廠拍出售自創品牌的鞋子「一雙不留」，日後只做OEM和ODM。
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