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影／好暖！台中東勢107歲邱張桂英高歌拍手 歡慶全國客家日

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供
台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供

昨天是全國客家日，台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲、拍手慶祝，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆頻用客家話問，「這麼人做个？恁好聽！（這首歌誰做的？這麼好聽！）」再回敬唱2首日本民謠與大家同樂，宛如小型KTV。

為歡慶全國客家日，台中市客務委員會主委江俊龍前天走訪客庄大鎮東勢區，拜訪高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，江贈送新丁粄抱枕與豐原百年老店的檸檬蛋糕、客家五福符，祝福阿婆新年快樂，阿婆也準備熱茶、水粄與碗粄等客家美食招待眾人，展現好客精神。

江俊龍今天分享，當天他跟阿婆客語話家常，阿婆開心地哼起歌曲，他以手機播放市府客委會自製的客語歌曲「月光光123」，與東勢區長翁培真、東勢區泰昌社區發展協會理事長徐燕宗等人齊唱。

阿婆頻用客家話問，「這麼人做个？恁好聽！（這首歌誰做的？這麼好聽！）」隨即回敬唱2首日本民謠，且越唱越起勁，還雙手打拍子，相當熱鬧。江俊龍說，阿婆前幾天不小心跌倒，手輕微受傷，所幸阿婆身體硬朗，107歲高齡仍耳聰目明、能歌擅講，相當有福氣。

翁培真說，幾年前東勢區泰昌社區團隊前往台北參加活力秀表演，帶著邱張阿婆一同前往，阿婆不只唱歌，還吹口琴表演，非常興奮，阿婆至今還不斷詢問何時能再北上參加活動，相當懷念。

阿婆的家人說，阿婆身體健康、食慾佳，近期開始以輪椅代步，平日由80多歲的女兒及女婿照顧，孫子因工作居住外地，假日返家陪伴。徐燕宗將泰昌社區居民親手包的水餃送給阿婆，為邱張阿婆加菜。

江俊龍解釋，泰昌里和慶福里因邱張桂英女士而結緣，每年維繫這項「包水餃送愛到人瑞家」的暖心活動，十分有意義，期盼此舉能長長久久，見證人瑞「食百二」。

台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供
台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供
台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供
台中市東勢區高齡107歲人瑞邱張桂英阿婆，元氣十足，高唱歌曲，台中市客委會主委江俊龍播放自製客語歌曲「月光光123」和阿婆歡唱，阿婆再回敬唱2首日本民謠同樂，宛如小型KTV。圖／台中市客家事務委員會提供

客家話 人瑞 客委會

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