聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中霧峰光復新村整修 60年老樹遭腰斬

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱劉柏均／台中報導
國產署砍除光復新村4棵樹齡超過60年的芒果樹，引發地方反彈。圖／台灣花園城市發展協會秘書長吳東明提供
國產署砍除光復新村4棵樹齡超過60年的芒果樹，引發地方反彈。圖／台灣花園城市發展協會秘書長吳東明提供

台中市霧峰光復新村是台灣首座以花園城市規畫的聚落，2012年台中市文資處將全區列為「文化景觀」，當地民眾發現，仁愛路4株樹齡超過60年、樹幹雙手無法環抱的芒果樹，被攔腰砍斷，痛批樹木也是不可或缺的景觀，不該任意砍樹。台中市文資處獲報後立即要求停工。國有財產署中區分署表示，已停工，未來以修枝取代伐除。

台中市文資處表示，文化景觀應依照維護規定維護，國產署曾發函整修獲同意，卻貿然砍樹，目前無罰則可處分，未來整修前，將派文資審議委員會勘，確認後才准動工。台中市農業局表示，光復新村有8棵老樹列入保護，被砍伐的4棵未列入受保護老樹名單。

台中市愛樹保育協會理事長曾檉銳認為，光復新村列入文化景觀，芒果樹與房舍是整體不可分割的，像是東海大學早期校園列為文化景觀，校內的鳳凰木不能改種其他樹種；國產署作法太粗暴，市府應把文化景觀的樹木群，直接納入台中市樹保條例的受保護老樹。

光復新村早在南投中興新村落成前，原省府先在光復新村興建房舍，仿效「英國花園城市」打造，納入「都市計畫」概念，園區內有自來水系統、雨水、汙水下水道，還有生態林蔭植栽等，中市文資處依照文資法，將全區列為「文化景觀」。

台灣花園城市發展協會秘書長吳東明近期發現，光復新村仁愛路部分宿舍，樹齡50、60年的芒果樹遭攔腰砍斷，光復新村的一磚一瓦、樹木等，都受到文資法保護，國產署卻把多棵芒果樹攔腰砍斷，無相關公告，樹木也未生病，手法太粗暴。

文資處長李智富表示，國產署曾來函，擔心光復新村樹木壓毀圍牆、建物，要求修剪，當時文資處同意，但未同意逕行砍除；獲悉後要求立即停工，並行文制止。

台中市 國產署

延伸閱讀

影／楊佩樺質疑馬文君胞弟透天違法2次施工 馬：尊重縣府依法執行

台中霧峰光復新村「文化景觀」4株50年芒果樹遭腰斬 卻無法可罰

鄰龍應台爭取北市第1棵受保樹 木柵路一段建商想移樹遭退回

桃園百年老樹區公所憂倒塌砍樹惹議 市府：程序瑕疵

相關新聞

台中霧峰光復新村整修 60年老樹遭腰斬

台中市霧峰光復新村是台灣首座以花園城市規畫的聚落，2012年台中市文資處將全區列為「文化景觀」，當地民眾發現，仁愛路4株...

田中拚觀光 MOOVO站沒車

彰化縣公共自行車MOOVO目前在彰化市、員林市等5鄉鎮可使用，田中鎮今年8月已設置5站租賃點，但至今都未投放單車啟用。田...

彰化縣明年土地公告現值 這處「地王」每坪70萬元蟬聯

彰化縣2024年公告土地現值及公告地價作業，經評議通過，比今年微調1.56%，全縣有近半區段凍漲，地王仍由彰化市的民族路...

籲行政院修法統一騎樓停車標準 盧秀燕：避免一國多制

交通部日前宣布，放寬騎樓停車取締標準，台中市長盧秀燕今赴行政院會，強調目前取締標準仍有細節未規範，呼籲交通法令「全國應一...

19歲女身故器捐…彰基醫學中心錄受贈人心跳 撫慰捐贈者家屬思念之情

一名19歲妙齡女子今年意外身亡，母親將她的器官捐贈遺愛人間，卻仍不捨思念之情，執行器捐手術的彰基醫學中心十分貼心，首創錄...

彰化田中欲推老街旅遊 空有MOOVO站「等不到單車進站」

彰化縣公共自行車MOOVO租賃服務目前在彰化市、員林市等五鄉鎮可租借，田中鎮也已設置5站租賃點，但至今都還未啟用，田中鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。