台中霧峰光復新村整修 60年老樹遭腰斬

台中市霧峰光復新村是台灣首座以花園城市規畫的聚落，2012年台中市文資處將全區列為「文化景觀」，當地民眾發現，仁愛路4株樹齡超過60年、樹幹雙手無法環抱的芒果樹，被攔腰砍斷，痛批樹木也是不可或缺的景觀，不該任意砍樹。台中市文資處獲報後立即要求停工。國有財產署中區分署表示，已停工，未來以修枝取代伐除。

台中市文資處表示，文化景觀應依照維護規定維護，國產署曾發函整修獲同意，卻貿然砍樹，目前無罰則可處分，未來整修前，將派文資審議委員會勘，確認後才准動工。台中市農業局表示，光復新村有8棵老樹列入保護，被砍伐的4棵未列入受保護老樹名單。

台中市愛樹保育協會理事長曾檉銳認為，光復新村列入文化景觀，芒果樹與房舍是整體不可分割的，像是東海大學早期校園列為文化景觀，校內的鳳凰木不能改種其他樹種；國產署作法太粗暴，市府應把文化景觀的樹木群，直接納入台中市樹保條例的受保護老樹。

光復新村早在南投中興新村落成前，原省府先在光復新村興建房舍，仿效「英國花園城市」打造，納入「都市計畫」概念，園區內有自來水系統、雨水、汙水下水道，還有生態林蔭植栽等，中市文資處依照文資法，將全區列為「文化景觀」。

台灣花園城市發展協會秘書長吳東明近期發現，光復新村仁愛路部分宿舍，樹齡50、60年的芒果樹遭攔腰砍斷，光復新村的一磚一瓦、樹木等，都受到文資法保護，國產署卻把多棵芒果樹攔腰砍斷，無相關公告，樹木也未生病，手法太粗暴。

文資處長李智富表示，國產署曾來函，擔心光復新村樹木壓毀圍牆、建物，要求修剪，當時文資處同意，但未同意逕行砍除；獲悉後要求立即停工，並行文制止。