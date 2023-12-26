影／輔選狂讚蔡政府 蘇貞昌：人民吃紅「1.4萬元」比買票錢還多

行政院前院長蘇貞昌今天下午到台中市第二選區為尋求連任的民進黨立委林靜儀輔選時說，蔡政府普發現金6000元，之前還有五倍券5000元、三倍券3000元，這樣領多少？台下觀眾說「1萬多元」；蘇貞昌接著說，比買票錢還多，買票有1萬多的行情？若有要跟他說，他去檢舉賺檢舉獎金。蔡英文總統做的好，經濟好賺錢、減稅，還發錢給人民吃紅，所以要讓蔡英文路線繼續執政，所以要選賴蕭配，看能不能6000元變8000元。

蘇貞昌今天下午4時30分陪同林靜儀，到台中市大肚區王田天和宮參香祈福，隨後站上紅色椅凳，為林靜儀輔選，還邀林靜儀也來站紅凳。蘇貞昌說，他「衝」全台輔選，最愛在廟口開講，他選屏東縣長時，安排300場，還算稱有支持者飯隨便扒二口就來聽講，惹得另一半不高興。

蘇貞昌指出，他要來為賴清德、林靜儀說公道講話，有人說「政黨輪替會更好」，但好是對方那一黨在好，不是台灣好，比較就知道，蔡英文做八年，之前馬英九做八年，有比較好嗎？

蘇貞昌說明，蔡執政，他當行政院長第一天就擋非洲豬瘟，至今在台灣有豬肉可吃，新冠肺炎防疫、口罩國家隊等，守住台灣，疫情期間經濟得以發展，都是蔡英文顧的好。他任內全台國中小「班班有冷氣」，連電費都政府買單，學生免費吹2年，蔡英文照顧老人，以台中為例，長照據點由63點增加到1500點，照顧孩子有育兒津貼。

蘇貞昌稱讚，林靜儀有正義感，爭取教育、文化，照顧老人。過去不孕症補助要中低收入，限制多，很多年才生7名新生兒；林靜儀是婦產科醫師，林建議他，不孕症補助不能只補助一次，不孕症夫婦相要生，政府盡量補助，讓其沒經濟壓力，他因此宣布，不孕症補助沒有天花板，至今因政策受惠，出生1.4萬名新生兒。 行政院前院長蘇貞昌（左）今天下午到台中市大肚區王田天和宮參香，並站在紅凳上，為尋求連任的民進黨立委林靜儀（右）輔選。記者趙容萱／攝影

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