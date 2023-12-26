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南投市2交通工程 中央補助核定

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
內政部長林右昌（右二）昨由立委蔡培慧（右）陪同訪視了解營北國中周邊通學步道改善工程。記者賴香珊／攝影
內政部長林右昌（右二）昨由立委蔡培慧（右）陪同訪視了解營北國中周邊通學步道改善工程。記者賴香珊／攝影

內政部長林右昌昨天到南投市訪視福崗路西延、營北國中周邊通學步道改善工程，表示內政部已核定福崗路西延工程4.62億元經費，由於須徵收道路用地，預計2026年底前完工，至於營北國中周邊通學步道則補助4950萬元，預計明年元月開工，2025年元月完工。

林右昌是由立委蔡培慧陪同參訪，蔡培慧指出，從國道3號南投交流道下福崗路，要到南崗工業區得繞一大圈，營北國中周邊路況及人行環境欠佳，地方陳情，她向中央爭取改善。

國土署中區分署表示，為串連國3南投交流道與南崗工業區，擬定將福崗路西延由南崗二路往西銜接工業路，全長約1.02公里，並規畫採園道式闢建，布設雙向4車道、中間半山坑排水整治及臨岸人行道，以增進周邊行車效率，降低塞車。

營北國中學區周邊部分道路、人行道鋪面龜裂嚴重，甚至破損，並有行穿線模糊、電信或電箱占據人行道、行道樹浮根致步道或路面凹凸不平、無自行車道等問題，將優化學區及營北路周圍改建長達3公里的通學步道，提升人行環境。

人行道 南投 林右昌 蔡培慧

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