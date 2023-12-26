中市4跨年活動 旅宿訂房率逾9成

跨年夜周日登場，台中市共有4場跨年活動，包含市府在水湳中央公園舉辦跨年晚會，五月天在洲際棒球場演唱，麗寶樂園、谷關梨山也有晚會，市府觀旅局統計訂房率已超過9成，市議員楊大鋐要求市府做好交通規畫。交通局建議民眾，盡量搭乘大眾運輸系統或者接駁車。

觀旅局表示，台中今年跨年晚會，包含市府在水湳中央公園舉行「2024幸福龍來—台中跨年夜」，韓國嘻哈女王JESSI，首度海外跨年巡演獨家獻給台中，並有180秒煙火秀；亞洲天團五月天也將在洲際棒球場，自跨年夜起，一連舉辦6場演唱會到明年1月7日。

麗寶樂園第8年舉行跨年演唱會，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀，齊發300秒高密度環狀煙火；和平區梨山、谷關地區也將舉辦具泰雅原民風的雙主場跨年晚會，元旦當日，在梨山賓館前廣場舉行全台最高海拔升旗典禮，將發放限量紀念圍巾及小禮物。

觀旅局長陳美秀表示，台中市跨年晚會期間，經統計30家旅館訂房率，連假第1天（30日）88%、連假第2天（31日）91.8%，跨年夜市區觀光旅館、大型旅館訂房率近95%，麗寶樂園以及谷關溫泉區周邊旅館幾近滿房。

楊大鋐表示，市政府在水湳中央公園舉辦的跨年晚會，與五月天在洲際球場的演唱會相近，勢必會對台74線、中清路等周圍路線造成交通壓力，市府應該考量該區域周圍停車場出入口位置，進而規畫動線或者分流，疏導交通。

交通局表示，市府跨年晚會鄰近捷運站，鼓勵民眾搭乘捷運步行前往，並在甘肅路規畫人行專用通道；另規畫市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，配合活動時間，由接駁站往會場接駁時間為下午5時30分至晚間11時；由會場往接駁站的接駁時間則為晚間8時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。