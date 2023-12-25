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品味南投電商平台開賣 在家就能選購認證農產

中央社／ 南投縣25日電

南投縣政府輔導業者取得「品味南投」標章認證，通過縣府審查農特產品貼有蝴蝶意象認證標章，今天進一步運作「品味南投」電商平台，讓民眾在家就能選購南投優質農產品。

為建立南投縣農特產品優質形象，南投縣政府輔導轄內農企業產品取得經輔導認證的「品味南投」註冊品牌，這些農特產品貼有「蝴蝶意象」專屬標章，產品包含農產品、加工好物、生活好物、文創工藝及品味農遊等5大類，至今共59家、141件產品通過認證。

為拓展更寬廣通路，品味南投電商平台今天正式上線開賣，南投縣長許淑華出席宣傳記者會、化身代言人並下首筆訂單，她說，縣府和網路等業者合作建構電商平台，並邀專家組成推動委員會，建立認證機制，未來持續推薦更多優質農產品給消費者，歡迎多選購。

慶祝「品味南投」電商平台開賣，許淑華說，即日起至明年1月25日推出「開賣4重送」，註冊加入品味南投會員立即贈新台幣100元購物金、滿額999元免運費、結帳輸入優惠碼Nantou66折100元，限量30組，及滿額2000元再抽600元購物金。

南投縣政府農業處表示，今天也邀各通路代表與南投業者媒合，接著下午進行年度審查會，共有43家業者、73件產品參加遴選，由各通路領域產、官、學界專家委員評鑑，輔導縣內農企業產品更精進，再媒合市場通路上架。

電商 許淑華

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