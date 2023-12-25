快訊

新北國三生遭不認識同學割喉 校長揭1事成衝突導火線

精英獎／「棋靈王」稱號還不錯 許皓鋐：但我沒看過…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿9成滿！中市跨年夜4活動超夯 民代憂人潮恐塞爆水湳

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中跨年晚會將在中央公園舉行，五月天也在洲際舉行演唱會，國民黨市議員楊大鋐憂人潮恐塞爆水湳園區，呼籲市府完善規畫交維計畫。記者劉柏均／攝影
台中跨年晚會將在中央公園舉行，五月天也在洲際舉行演唱會，國民黨市議員楊大鋐憂人潮恐塞爆水湳園區，呼籲市府完善規畫交維計畫。記者劉柏均／攝影

跨年夜週日將登場，台中市共有4場跨年活動，包含市府於水湳中央公園舉行跨年晚會，五月天在洲際棒球場熱力開唱，麗寶樂園、谷關梨山皆有晚會，將吸引大批民眾旅宿台中，觀旅局統計訂房率高達91.8%；市議員楊大鋐表示，此次跨年夜洲際、中央公園都有活動，人潮可觀，勢必又會挑戰地方交通，要求市府加強規畫。

交通局說明，市府跨年晚會鄰近捷運站，鼓勵民眾搭乘捷運再步行前往，市府也在甘肅路規畫人行專用通道，沿途設有交通管制設施，維護民眾步行安全；另市府也規畫市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，提升轉乘便利性。

觀旅局長陳美秀表示，台中市跨年晚會旅館業受益最為顯著，統計30家旅館訂房率，連假第1天(30日)88%、連假第2天(31日)91.8%，跨年夜市區觀光旅館、大型旅館訂房率近95%，麗寶樂園及谷關溫泉區周邊旅館近滿房。

觀旅局列出台中今年的跨年晚會，包含市府在水湳中央公園舉行「2024幸福龍來—台中跨年夜」，韓國嘻哈女王JESSI，首度海外跨年巡演獨家獻給台中，並有180秒璀璨高潮迭起的煙火秀，帶給大家最幸福的龍年跨年夜；亞洲天團五月天也將自跨年夜，一連舉辦6場演唱會到明年1月7日，讓台中跨年更精彩。

麗寶樂園已第8年舉行跨年演唱會，更以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀，齊發300 秒高密度環狀煙火；和平區梨山、谷關地區也將舉辦具泰雅原民風的雙主場跨年晚會，元旦當日，在梨山賓館前廣場舉行全台最高海拔升旗典禮，將發放限量紀念圍巾及小禮物。

楊大鋐說，今年國慶焰火於中央公園施放，中市府雖有交通維持計畫，但仍衝擊交通，此次洲際球場也有盛大活動，兩區域相近，勢必會對台74線、中清路等周圍路線造成交通壓力。

楊大鋐也提醒，水湳經貿園區也有多處停車場，交通局考量交通疏運時，也應考量停車場出入口位置，進而規畫動線或分流，讓車流能順利排解，要求中市府更完善大眾運輸規畫，並加強疏流措施，最大程度減少交通影響。

交通規畫接駁車，配合活動時間，由接駁站往會場接駁時間為下午5時30分至晚間11時；由會場往接駁站的接駁時間則為晚間8時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到及發車。

觀旅局呼籲，台中市旅館及民宿共有502家，各具特色，建議民眾可至台灣旅宿網( https://taiwanstay.net.tw/ )查詢合法旅宿業訂房，投宿前也可現場查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」、「民宿登記證」及專用標識牌，保護旅宿權益。

台中市共有4場跨年活動，吸引大批民眾旅宿台中，觀旅局統計訂房率高達91.8%。圖／中市府提供
台中市共有4場跨年活動，吸引大批民眾旅宿台中，觀旅局統計訂房率高達91.8%。圖／中市府提供

跨年晚會

延伸閱讀

台中最強跨年三大亮點：場地最大、卡司最強、180秒煙火

軍公教明年調薪 盧秀燕承諾：中捷員工將加薪、但不調漲票價

陳建仁稱加快通過綠線延伸案 盧秀燕：藍線更迫切！

台中明年設2萬多個停車地磁 議員要求配套別黑民眾錢

相關新聞

中市南區第二座長春公托今營運 王育敏：最好的耶誕禮物

台中市南區除國光公共托育家園，南區第二座長春公托今日開幕營運，再添一處送托好選擇。台中市副市長王育敏表示，台中市「公托倍...

旅宿9成滿！中市跨年夜4活動超夯 民代憂人潮恐塞爆水湳

跨年夜週日將登場，台中市共有4場跨年活動，包含市府於水湳中央公園舉行跨年晚會，五月天在洲際棒球場熱力開唱，麗寶樂園、谷關...

中市府查核網紅推薦美食 5件不合格

網紅推薦美食常吸引民眾上門消費，台中市食品藥物安全處今天公布查核網紅推薦美食結果，共有5件不合格，其中1件青辣椒農藥殘留...

有線電視收視戶「剪線潮」擴大 彰化費率明年第10年凍漲

彰化縣府公布明年有線電視收費標準，費率和去年相同，其中新頻道及三大有線電視公司皆為每月540元，這已經是從2015年以來...

青年企業家關懷教育 首站從彰化縣境之南小校出發

彰化縣田中鎮造型家具品牌總監陳千懿，號召青年企業家回饋鄉里，今天到溪州鄉潮洋國小陪伴64名小朋友玩耶誕英文拼字、律動等遊...

彰化縣長王惠美任職五周年 施政成果發布短片動之以情

彰化縣長王惠美施政五周年，縣府今年並未按往例辦理公開縣政發布記者會，而是在臉書發布「彰化前行．感恩有您」影片，動之以情記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。