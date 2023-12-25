旅宿9成滿！中市跨年夜4活動超夯 民代憂人潮恐塞爆水湳

跨年夜週日將登場，台中市共有4場跨年活動，包含市府於水湳中央公園舉行跨年晚會，五月天在洲際棒球場熱力開唱，麗寶樂園、谷關梨山皆有晚會，將吸引大批民眾旅宿台中，觀旅局統計訂房率高達91.8%；市議員楊大鋐表示，此次跨年夜洲際、中央公園都有活動，人潮可觀，勢必又會挑戰地方交通，要求市府加強規畫。

交通局說明，市府跨年晚會鄰近捷運站，鼓勵民眾搭乘捷運再步行前往，市府也在甘肅路規畫人行專用通道，沿途設有交通管制設施，維護民眾步行安全；另市府也規畫市府線、松竹線、水湳線3條免費接駁路線，提升轉乘便利性。

觀旅局長陳美秀表示，台中市跨年晚會旅館業受益最為顯著，統計30家旅館訂房率，連假第1天(30日)88%、連假第2天(31日)91.8%，跨年夜市區觀光旅館、大型旅館訂房率近95%，麗寶樂園及谷關溫泉區周邊旅館近滿房。

觀旅局列出台中今年的跨年晚會，包含市府在水湳中央公園舉行「2024幸福龍來—台中跨年夜」，韓國嘻哈女王JESSI，首度海外跨年巡演獨家獻給台中，並有180秒璀璨高潮迭起的煙火秀，帶給大家最幸福的龍年跨年夜；亞洲天團五月天也將自跨年夜，一連舉辦6場演唱會到明年1月7日，讓台中跨年更精彩。

麗寶樂園已第8年舉行跨年演唱會，更以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀，齊發300 秒高密度環狀煙火；和平區梨山、谷關地區也將舉辦具泰雅原民風的雙主場跨年晚會，元旦當日，在梨山賓館前廣場舉行全台最高海拔升旗典禮，將發放限量紀念圍巾及小禮物。

楊大鋐說，今年國慶焰火於中央公園施放，中市府雖有交通維持計畫，但仍衝擊交通，此次洲際球場也有盛大活動，兩區域相近，勢必會對台74線、中清路等周圍路線造成交通壓力。

楊大鋐也提醒，水湳經貿園區也有多處停車場，交通局考量交通疏運時，也應考量停車場出入口位置，進而規畫動線或分流，讓車流能順利排解，要求中市府更完善大眾運輸規畫，並加強疏流措施，最大程度減少交通影響。

交通規畫接駁車，配合活動時間，由接駁站往會場接駁時間為下午5時30分至晚間11時；由會場往接駁站的接駁時間則為晚間8時至隔日凌晨1時30分，班次約10至15分鐘一班，坐滿或時間到及發車。