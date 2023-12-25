聽新聞
test
0:00 / 0:00
霧峰「失敗的神隱少女隧道」 水保署動工改善
台中霧峰峰谷路208巷農路路面破損、擋土牆邊坡不足，遇雨水勢橫流，還有不知一處農民自搭的涵洞也隨時有崩塌危險。經附近居民透過市議員張芬郁反映，農業部水保署台中分署同意編列700萬經費改善，並自今天動工，施工期約180天，會盡速完成。
張芬郁說，居民3月反映，因種植龍眼、荔枝必須往返峰谷路208巷往山上的農路，除了沿途路面破損、擋土牆邊坡不足，半路還出現一座石板涵洞，居民戲稱那是「失敗的神隱少女隧道」，不只擔心隨時倒塌危及安全，大型農機具和車輛因有此涵洞也難以通行，希望協助改善。
她說，立委林靜儀陸續安排水保署台中分署會勘，台中分署希望取得土地所有人同意拆除石板涵洞，及協調其他居民提供用地改善農路。且經了解，該涵洞是30多年前，有位民眾想進山建宮廟，自行做了擋土牆，又在上方搭了一座石板橋，要讓信徒從上方通行，但宮廟後來沒蓋成，土地也轉手合作金庫持有，石板橋反成安全疑慮。
所幸經協調，合庫同意拆除，另也取得居民同意改善農路用地後，水保署的經費也到位，經確認改善範圍和設施後，今天動工。改善工程包括路面舖設及部份危險的路段會施作邊坡和擋土牆，沿途也會施作截水溝，避免雨水沖刷。由於上山處有段急轉彎樹根裸露，已取得居民同意進行改善，另也會一併拆除涵洞，再修復兩旁的擋土牆。施作的農路長度約350公尺，施工期程約180天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言