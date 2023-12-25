霧峰「失敗的神隱少女隧道」 水保署動工改善

台中霧峰峰谷路208巷農路路面破損、擋土牆邊坡不足，遇雨水勢橫流，還有不知一處農民自搭的涵洞也隨時有崩塌危險。經附近居民透過市議員張芬郁反映，農業部水保署台中分署同意編列700萬經費改善，並自今天動工，施工期約180天，會盡速完成。

張芬郁說，居民3月反映，因種植龍眼、荔枝必須往返峰谷路208巷往山上的農路，除了沿途路面破損、擋土牆邊坡不足，半路還出現一座石板涵洞，居民戲稱那是「失敗的神隱少女隧道」，不只擔心隨時倒塌危及安全，大型農機具和車輛因有此涵洞也難以通行，希望協助改善。

她說，立委林靜儀陸續安排水保署台中分署會勘，台中分署希望取得土地所有人同意拆除石板涵洞，及協調其他居民提供用地改善農路。且經了解，該涵洞是30多年前，有位民眾想進山建宮廟，自行做了擋土牆，又在上方搭了一座石板橋，要讓信徒從上方通行，但宮廟後來沒蓋成，土地也轉手合作金庫持有，石板橋反成安全疑慮。