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霧峰「失敗的神隱少女隧道」 水保署動工改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中霧峰峰谷路208巷農路路面破損，路上這處涵洞被戲稱是「失敗的神隱少女隧道」。圖／張芬郁提供
台中霧峰峰谷路208巷農路路面破損，路上這處涵洞被戲稱是「失敗的神隱少女隧道」。圖／張芬郁提供

台中霧峰峰谷路208巷農路路面破損、擋土牆邊坡不足，遇雨水勢橫流，還有不知一處農民自搭的涵洞也隨時有崩塌危險。經附近居民透過市議員張芬郁反映，農業部水保署台中分署同意編列700萬經費改善，並自今天動工，施工期約180天，會盡速完成。

張芬郁說，居民3月反映，因種植龍眼、荔枝必須往返峰谷路208巷往山上的農路，除了沿途路面破損、擋土牆邊坡不足，半路還出現一座石板涵洞，居民戲稱那是「失敗的神隱少女隧道」，不只擔心隨時倒塌危及安全，大型農機具和車輛因有此涵洞也難以通行，希望協助改善。

她說，立委林靜儀陸續安排水保署台中分署會勘，台中分署希望取得土地所有人同意拆除石板涵洞，及協調其他居民提供用地改善農路。且經了解，該涵洞是30多年前，有位民眾想進山建宮廟，自行做了擋土牆，又在上方搭了一座石板橋，要讓信徒從上方通行，但宮廟後來沒蓋成，土地也轉手合作金庫持有，石板橋反成安全疑慮。

所幸經協調，合庫同意拆除，另也取得居民同意改善農路用地後，水保署的經費也到位，經確認改善範圍和設施後，今天動工。改善工程包括路面舖設及部份危險的路段會施作邊坡和擋土牆，沿途也會施作截水溝，避免雨水沖刷。由於上山處有段急轉彎樹根裸露，已取得居民同意進行改善，另也會一併拆除涵洞，再修復兩旁的擋土牆。施作的農路長度約350公尺，施工期程約180天。

台中市霧峰吉號峰路「失敗的神隱少女隧道」水保署今動工改善。圖／張芬郁提供
台中市霧峰吉號峰路「失敗的神隱少女隧道」水保署今動工改善。圖／張芬郁提供

農業部 林靜儀

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