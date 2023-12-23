台中熱血迎2024 精彩跨年晚會、最高海拔升旗典禮
跨年、元旦假期何處去，台中市觀旅局推薦到台中中央公園跨年晚會，谷關、梨山也有跨年活動，翌日還可參加最高海拔升旗典禮，元旦也可挑戰特色登山步道或騎乘自行車，熱血迎接新年。
台中市觀旅局今天發布新聞稿，台中市在中央公園舉辦跨年晚會，陣容包括眾所矚目的亞洲「嘻哈女王」韓國藝人JESSI，還有盧廣仲、美秀集團、Ozone等多組重量級歌手團體接力演出。中央公園因鄰近逢甲夜市，民眾可在美食及音樂饗宴中迎接新年。
此外，谷關及梨山也舉辦雙主場跨年晚會，邀請Amuyi呂薔、盧學叡等眾多原民好聲音，陪伴民眾倒數迎新年。元旦還可在梨山迎接日出，上午8時再到梨山賓館前廣場參加全台最高海拔元旦升旗典禮。
若在市區參加跨年晚會，隔天可選擇東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道或大坑步道，盡情享受幽然的山林景緻；若在谷關、梨山參加全台最高海拔跨年晚會，則可選擇挑戰和平區環山獵人登山步道，感受泰雅族獨特的文化特色與生態體驗。
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