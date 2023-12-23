中興新村活化 蔡總統推大學城

中興新村小巨蛋與綜合體育館凍省後閒置超過20年，蔡英文總統昨與民進黨立委蔡培慧會勘，中興大學去年成立南投校區，宣布將投入4.6億元，改造為國民運動中心，預計2025年底完工，並開放外界使用。中興新村榮景促進會表示，樂見活絡地方，但實際執行要落實才有用。縣府強調，盼早日通過眷村發展條例，才能真正再造中興新村。

國民黨立委候選人游顥批評，民進黨執政8年不關心南投， 選前蔡培慧才請蔡總統到小巨蛋「開支票」，輔選大撒幣。蔡培慧反擊，行政院與中興大學投入經費、人力，轉型為大學城，中興新村活化不是開玩笑，游顥不要搞不清楚狀況。

蔡總統昨天到中興新村小巨蛋，聽取中興大學整體規劃，國發會主委龔明鑫、立委蔡培慧、羅美玲等人都到場。中興校長詹富智表示，感謝總統支持中興大學成立南投分部，目前整修4棟建築、翻修20戶學人與教職員宿舍、進駐4單位。

中興總務長蔡岡廷說，中興新村體育館和游泳池閒置20多年，校方爭取4.6億元，改造為國民運動中心，包含4面籃球場、18面羽球場、健身房與瑜珈韻律教室，預計2025年12月完工。

蔡總統說，小巨蛋與游泳池完工後，中興新村居民能有完善休閒空間，感謝行政院前院長蘇貞昌與蔡培慧擔任行政院中辦執行長時的規畫；她曾在美國康乃爾大學求學，希望把中興新村改造成像康乃爾校區，不僅是學術重鎮、更是生活好地方。

中興新村榮景促進會理事長史祝賢說，中興新村沒落20多年，當初轉型為高等研究園區，政府描繪遠景，但實際執行只有一小塊，行政院投入40多億元讓人期待，但有效落實執行才有用。

南投縣政府表示，蔡總統應要求執政黨立委，將「眷村文化發展及保存條例」草案，早日三讀通過，才能真正再造中興新村。