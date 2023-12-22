許淑華組南投隊！明年目標籌設美術館、擴大就業

南投縣政府今舉辦縣政年終記者會，縣長許淑華上任3個月內，逐一兌現競選政見，強化偏鄉緊急醫療等9大政策獲得縣民肯定，施政滿意度達83%。許淑華感謝南投鄉親支持，明年將推動縣立美術館、擴大南崗工業區，建構便捷交通路網，讓南投更宜居。

許淑華今天和幼兒園小朋友、三支國小棒球隊和縣府團隊共同組成「南投隊」，一起投球高呼「投向新活力」，希望明年南投縣政推動更有活力。在場青農展售在地精緻好物，還有資訊互動區，由埔里國中學生展示資訊教育成果。

南投縣政府表示，許淑華重視民意、講求效率，上任後推動各項E化措施及設立新住民服務窗口，提供更便民服務；讓南投敬老卡服務選項更多元、恢復警察派出所24小時運作、設立水里夜間急診救護站強化偏鄉醫療服務；名間的薑、南投茶葉成功拓展外銷。南投選手在亞運的拚勁讓人感動，縣府也大幅調升亞奧運獎勵金，鼓勵傑出選手。

另外，舉辦彩虹織女競賽，讓原住民文化走向流行尖端；推動班班有大屏、調降國小附設幼兒園師生比，讓孩子學習更便利更安心；公告日月潭為縣內第一個空維區，運用科技管制，維護南投自然美景。

許淑華說，今年縣府迅速規畫4大交通轉運站及3大全民運動館，南投縣成為全國第一個中央認證的學習型城市。明年學生出國學習獎助學金正式上路，鼓勵年輕人走向國際；敬老愛心卡搭乘計程車的單次補助金額由85元提高為100元，讓長輩更好運用；青年住宅第一期，也將公告銷售。

加強建設外，縣府也努力還債，今年償債28億元，金額創歷年之最，縣民債務負擔由平均1.91萬元降到1.33萬元。

為了再提升縣府效能，縣府將持續組織調整，運動發展科、交通管理所、青年發展所會在明年元旦成立。南投縣立美術館，明年2月完成選址及可行性評估；擴大南崗工業區工業用地，引進49家廠商，增加2315個就業機會；建構更便捷交通路網，推動偏鄉幸福2.0計畫都會全面展開。

縣府進一步和旅遊業合作，擴大吸客效應，亞洲公開水域游泳錦標賽、全國身心障礙運動會都將在明年陸續登場，新的一年南投更加精彩。