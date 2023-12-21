稻穀歉收米價蠢蠢欲動 彰縣竹塘鄉農會率先宣布調整白米售價

今年10月初小犬颱風橫掃全台，沿海地區二期稻作嚴重受損，歉收三至四成，加上二期轉作面積增加，直接帶動穀價上揚，彰化縣竹塘鄉農會率先宣布調整白米售價，12公斤裝竹塘米從740元漲價為760元，彰化縣農會也要調價但幅度未定。

「呷米」不能不知米價，竹塘鄉農會總幹事詹光信今天表示，近年農作成本節節上升，農會為了照顧農民，一直吸收成本，今年小犬颱風重創沿海地區二期稻作，往年二期稻作每公頃可收割1萬6千台斤到1萬7千台斤，今年收割1萬2千台斤到1萬3千台斤，有些地區正對風口，收不到1萬台斤。

詹光信又表示，政府推動「四選三政策」及鼓勵轉作雜糧，今年二期很多農地休耕或種植雜糧；小犬加上二期稻作面積減少，稻穀減產，全台收購價格翻揚，南彰化去年每百台斤濕穀1100元，今年1200元，雲林縣部分地區今年開出1300元的高價。

彰化縣農會總幹事張建豐說，小犬「有風無雨」卻吹鹽水風，二期稻作損失慘重，量少價揚，縣農會已決定調整價格但還在評估調漲幅度。

農作成本升高，二林鎮農會去年已提高「儒農米」價格，每公斤110元漲至120元。埤頭鄉農會總幹事王宋民說，本期稻作的自營糧價格確實上漲，鄉農會為照顧老主顧，暫不調價，將觀察市場全面變化再作後續調整。

今年二期稻作禍不單行，授粉和孕穗期遇到小犬颱風來侵，災後天氣轉熱，稻細蟎、褐飛蝨大肆孳生，前者使水稻葉鞘出現褐色病斑、抽穗異常、穀粒褐化及不稔實等病變，後者吸取稻液，受害輕者基葉黃化，嚴重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象，導致稻米短收三至四成。