熱水器易造成一氧化碳中毒 南投補助居家更換或遷移

冷氣團本周大舉南下，基於過往常有民眾因居家熱水器安裝在通風不良處所而造成一氧化碳中毒，南投縣消防局表示，除呼籲鄉親使用熱水器時務必保持居家環境通風，自明年1月1日起，縣府編列預算補助更換或遷移熱水器，補助金額低收入戶為1萬2千元，一般住戶則補助3000元，有需求的住戶可盡早向各地消防分隊洽詢申請。

南投消防局指出，第三大隊本周起帶領婦宣隊成員至國姓鄉北山村家戶中，進行防範一氧化碳中毒及液化石油氣使用安全的宣導，針對各家戶中的熱水器安裝位置及環境通風狀況進行檢視，也到廚房查看桶裝瓦斯的檢驗安全標章與製造日期，耐心提醒鄉親注意居家安全。

南投消防局科員陳志彥表示，一般民眾在安裝熱水器或使用液化石油氣容器時，一定要注意環境通風，並由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確安裝，安裝後依法於熱水器張貼施工標籤等細節，縣府也提供住宅用火災警報器給家戶免費索取，1戶1個，歡迎家中還未安裝住警器的民眾踴躍索取。