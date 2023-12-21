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熱水器易造成一氧化碳中毒 南投補助居家更換或遷移

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供

冷氣團本周大舉南下，基於過往常有民眾因居家熱水器安裝在通風不良處所而造成一氧化碳中毒南投縣消防局表示，除呼籲鄉親使用熱水器時務必保持居家環境通風，自明年1月1日起，縣府編列預算補助更換或遷移熱水器，補助金額低收入戶為1萬2千元，一般住戶則補助3000元，有需求的住戶可盡早向各地消防分隊洽詢申請。

南投消防局指出，第三大隊本周起帶領婦宣隊成員至國姓鄉北山村家戶中，進行防範一氧化碳中毒及液化石油氣使用安全的宣導，針對各家戶中的熱水器安裝位置及環境通風狀況進行檢視，也到廚房查看桶裝瓦斯的檢驗安全標章與製造日期，耐心提醒鄉親注意居家安全。

南投消防局科員陳志彥表示，一般民眾在安裝熱水器或使用液化石油氣容器時，一定要注意環境通風，並由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確安裝，安裝後依法於熱水器張貼施工標籤等細節，縣府也提供住宅用火災警報器給家戶免費索取，1戶1個，歡迎家中還未安裝住警器的民眾踴躍索取。

陳志彥並說，大多老舊房舍浴室都設在房子的中間位置，所以熱水器都是安裝在室內，為協助家戶改善，縣府明年起補助一氧化碳中毒潛勢住戶，更換強制排氣型熱水器或遷移位置，並補助金額低收入戶為1萬2千元，一般住戶則補助3000元，但因名額預算有限，民眾請盡早向當地消防分隊洽詢申請補助。

南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供
南投縣政府自明年1月1日起，編列預算補助更換或遷移熱水器，民眾可向當地消防分隊洽詢。圖／南投消防局提供

一氧化碳中毒 南投 低收入戶

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