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許淑華滿意度達83.6% 偏鄉緊急醫療不足南投人最關切

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
許淑華去年就任南投縣長，她推動九大政策改善南投生活環境、關懷弱勢，獲得南投縣民肯定。圖／南投縣政府提供
許淑華去年就任南投縣長，她推動九大政策改善南投生活環境、關懷弱勢，獲得南投縣民肯定。圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華就職將滿周年，最新媒體民調公布，南投縣民對許淑華這1年施政，滿意度達83.6%、縣府團隊滿意度也達81.7%。南投縣政府9大政策，以啟動「水里夜間急診救護站」最高，滿意度高達85.6%，改善偏鄉緊急醫療不足仍是南投縣民最關切問題。

根據民調結果，南投縣施政與便民措施9大政策平均滿意度平均超過79.5％，滿意度破8成有4項，第1名為啟用「水里夜間急診救護站」，解決偏鄉緊急醫療不足問題，滿意度為85.6%。第2名「南投、草屯、集集、埔里4大轉運站」，滿意度81.5%；「恢復5成派出所24小時運作」，滿意度81.3%；「擴大敬老愛心卡使用範圍、調升計程車補助費用從85元至100元」，滿意度81.1%。

其餘政策「新編1500萬元體育獎助金及訓練費用」，滿意度78.8%；設置「全民運動館」，滿意度78.3%；啟用「網路e櫃檯服務」與「新住民服務窗口」，滿意度77.0%；新設「交通管理所」管理公共運輸及交通建設，滿意度76.9%；「每年外運南投8萬公噸垃圾」，滿意度75.4%。

在首長與行政團隊滿意度方面，83.6%的民眾表示滿意許淑華的施政表現，81.7%民眾對南投縣行政團隊施政感到滿意，顯見南投縣民對於縣長許淑華首任第1年的表現，相當有感且給予了高度的肯定與評價。

許淑華說，就職將滿1年，她努力實踐政見，克服困難兌現對鄉親的承諾，很高興得到縣民肯定，縣府團隊不會以此自滿，將全力以赴加強縣政建設，讓南投成為宜居城市。

南投縣長許淑華施政1年來，勤走各鄉鎮瞭解並改善民眾需求獲肯定，滿意度達83.6%。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華施政1年來，勤走各鄉鎮瞭解並改善民眾需求獲肯定，滿意度達83.6%。圖／南投縣政府提供

許淑華 團隊

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