中火PM2.5汙染濃度最高竟在「這區」 環團批中火是台灣之恥

苗中彰投雲等縣市環保團體12月24日下午將在台中市議會前廣場，舉行反空汙抗暖化活動，今在台中市議會前廣場高舉看板，呼籲3位總統候選人出席台中反空汙，期望他們送給所有燃煤受害縣市「無煤中火」及「無煤六輕」2項耶誕大禮。

「台灣健康空氣行動聯盟」與中部醫師今在台中市議會前廣場舉辦記者會，眾人扮演身穿耶誕裝的3位總統候選人，並高舉著耶誕大禮「無煤中火」看板，呼籲民眾要節能、要綠電，唯一票投深度脫煤的總統暨立委候選人。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃說，中火是全台煤電廠中PM2.5汙染濃度貢獻最大的一座，但中火PM2.5汙染濃度最高的空品測站，不在台中，冠亞軍居然是南投竹山和埔里，悲情南投縣是中火最大受害者，籲請盧秀燕市長集結中部縣市力量，推動無煤中火。

葉光芃說，中火碳排全球第一，是台灣之恥，也是蔡英文之恥，中火在前市長林佳龍任內減煤4成，但自2019年起，5年了，已不再減煤，不僅歧視中台灣民眾，更危害全台民眾健康，呼籲柯文哲、賴清德和侯友宜出席1224台中反空汙，並期許他們若當4年內終結中火燃煤，送給受害縣市民眾「無煤中火」及「無煤六輕」兩項耶誕大禮。

台中市診所協會榮譽理事長曾崇芳說，根據研究分析，燃煤電廠對兒童神經發育上有顯著的不利影響，他為中火燃煤重災區兒童的健康請命，籲請3位總統候選人暨各黨派立委候選人於平安夜到台中市議會廣場，化身耶誕老公公，送出中部人最期待的無煤耶誕大禮。

南投竹山醫師葉建國說，南投近幾年天空灰濛濛，看不到遠山，只有下大雨才會清澈，他也身受其害，身旁親朋好友得肺腺癌，自己也長年鼻子過敏。根據統計近年南投女性肺腺癌增加2成，她們沒有抽菸，罹病與空氣汙染有關，其中中火PM2.5濃度竹山最高，竹山人長年承受沉重的中火燃煤空汙，希望南投立委候選人注意，並響應無煤空氣。

中市環保局指出，台中市為維護市民呼吸權益，依「先公後私、先大後小」原則，制定「台中市重大空氣汙染管制自治條例」，包括引進生質能源、減少使用化石燃料、導入淨零共利減汙及引導企業自主管理，草案已於今年10月19日經台中市議會三讀通過，並報請行政院核定，盼中央政府支持台中市地方自治條例，以提升中南部空氣品質。

此外，今年COP28全球氣候峰會的主要共識就是擺脫化石燃料，台灣要與國際接軌，加速無煤、能源轉型，市府也會繼續努力與市民站在一起。