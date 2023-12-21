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中火PM2.5汙染濃度最高竟在「這區」 環團批中火是台灣之恥

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣健康空氣行動聯盟與中部醫師們今在台中市議會前廣場舉辦記者會，眾人扮演身穿耶誕裝的3位總統候選人，並高舉著耶誕大禮「無煤中火」的看板，呼籲民眾票投深度脫煤的總統暨立委候選人。記者余采瀅／攝影
台灣健康空氣行動聯盟與中部醫師們今在台中市議會前廣場舉辦記者會，眾人扮演身穿耶誕裝的3位總統候選人，並高舉著耶誕大禮「無煤中火」的看板，呼籲民眾票投深度脫煤的總統暨立委候選人。記者余采瀅／攝影

苗中彰投雲等縣市環保團體12月24日下午將在台中市議會前廣場，舉行反空汙抗暖化活動，今在台中市議會前廣場高舉看板，呼籲3位總統候選人出席台中反空汙，期望他們送給所有燃煤受害縣市「無煤中火」及「無煤六輕」2項耶誕大禮。

「台灣健康空氣行動聯盟」與中部醫師今在台中市議會前廣場舉辦記者會，眾人扮演身穿耶誕裝的3位總統候選人，並高舉著耶誕大禮「無煤中火」看板，呼籲民眾要節能、要綠電，唯一票投深度脫煤的總統暨立委候選人。

台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃說，中火是全台煤電廠中PM2.5汙染濃度貢獻最大的一座，但中火PM2.5汙染濃度最高的空品測站，不在台中，冠亞軍居然是南投竹山和埔里，悲情南投縣是中火最大受害者，籲請盧秀燕市長集結中部縣市力量，推動無煤中火。

葉光芃說，中火碳排全球第一，是台灣之恥，也是蔡英文之恥，中火在前市長林佳龍任內減煤4成，但自2019年起，5年了，已不再減煤，不僅歧視中台灣民眾，更危害全台民眾健康，呼籲柯文哲、賴清德和侯友宜出席1224台中反空汙，並期許他們若當4年內終結中火燃煤，送給受害縣市民眾「無煤中火」及「無煤六輕」兩項耶誕大禮。

台中市診所協會榮譽理事長曾崇芳說，根據研究分析，燃煤電廠對兒童神經發育上有顯著的不利影響，他為中火燃煤重災區兒童的健康請命，籲請3位總統候選人暨各黨派立委候選人於平安夜到台中市議會廣場，化身耶誕老公公，送出中部人最期待的無煤耶誕大禮。

南投竹山醫師葉建國說，南投近幾年天空灰濛濛，看不到遠山，只有下大雨才會清澈，他也身受其害，身旁親朋好友得肺腺癌，自己也長年鼻子過敏。根據統計近年南投女性肺腺癌增加2成，她們沒有抽菸，罹病與空氣汙染有關，其中中火PM2.5濃度竹山最高，竹山人長年承受沉重的中火燃煤空汙，希望南投立委候選人注意，並響應無煤空氣。

中市環保局指出，台中市為維護市民呼吸權益，依「先公後私、先大後小」原則，制定「台中市重大空氣汙染管制自治條例」，包括引進生質能源、減少使用化石燃料、導入淨零共利減汙及引導企業自主管理，草案已於今年10月19日經台中市議會三讀通過，並報請行政院核定，盼中央政府支持台中市地方自治條例，以提升中南部空氣品質。

此外，今年COP28全球氣候峰會的主要共識就是擺脫化石燃料，台灣要與國際接軌，加速無煤、能源轉型，市府也會繼續努力與市民站在一起。

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