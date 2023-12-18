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台中華南路接向上路第二標動工 盧秀燕再批中央沒補助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，市長盧秀燕再批中央沒補助。圖／台中市政府提供
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，市長盧秀燕再批中央沒補助。圖／台中市政府提供

為紓解台中市大肚區遊園路及中台路壅塞，台中市府以13億餘元規畫「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，未來華南路會直接連上向上路，預計2025年全線完工。市長盧秀燕提到，「為什麼這條路2016年核定，我2019年上任後才做？因為中央沒給預算啦！」，市府自己做，要讓大肚從「蛋白區」變成和南屯一樣的「蛋黃區」。

她說，台中縣市合併前，建設市區做市區的，縣區做縣區的，常常無法連通，因此她上任市長後很重要的任務就是縣市縫合，這項工程就是要讓大肚通到南屯。

她話鋒一轉，台中市2010年升格，這項工程2016年中央核定後卻一直沒有動工，「大家知道原因是什麼嗎？為什麼2016年核定，我2019年上任後才做？因為中央沒給預算啦！」本來想說等中央等等看，核定後給台中預算，中央卻沒給，但這條路要做嗎？鄉親紛紛高喊「要！」

盧秀燕說，市府決心要做，預算共編13.26億，土地徵收就9.05億，工程費用4.21億，完工後南屯、大肚連通，都是市區人。大肚區華南路沿線為藍色路燈，因此有「藍色公路」美稱，除了藍色公路之外，她預告建設局將規畫在鄰近的華山路進行景觀營造，並在交通局核定後，於華山路沿線裝設粉紅色路燈，布建一條浪漫的粉紅色公路，稱為「芭比公路」，讓大肚山景觀更加美麗。

建設局長陳大田說，工程配合用地取得期程分二階段施作，遊園路口以東206公尺非都市計畫區段第1標工程，已於去年5月開工，目前工程進度約90%，預計明年1月完工。第2標工程延伸至向上路段屬都市計畫區，全長約1658公尺，今日順利開工，預計後年5月完工。

他說，華南路延伸向上路全長1864公尺，寬20公尺，因位於山坡地且跨南屯及大肚區，道路完工後，華南路可全線暢通銜接向上路，更有效抒解當地交通壅塞情形，使交通路網更便捷。

台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，未來華南路會直接連上向上路。圖／民眾提供
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，未來華南路會直接連上向上路。圖／民眾提供
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，未來華南路會直接連上向上路。圖／台中市政府提供
台中市府「華南路以東銜接特三號道路工程」第二標今天開工，未來華南路會直接連上向上路。圖／台中市政府提供

台中市 粉紅色 都市計畫

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