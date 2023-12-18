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每小時50元…南投清境停車場全天計時收費上路 「車宿族」全嚇跑

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場今天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／清境農場提供
南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場今天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／清境農場提供

南投仁愛清境農場是熱門景點，為當地停車周轉率，避免停車格遭久占，清境商場、小瑞士花園旁2處停車場今年規畫改採計時收費制，原訂12月起收費，後因調整動線、柵欄位置等，延至今天上路，小型車每小時50元，收費無上限。

清境農場以飼養綿羊聞名，能與羊群近距離互動、看綿羊秀及馬術秀等演出，遊客眾多，但因山區道路狹窄崎嶇，路邊停車格有限，車輛多停放清境商場、小瑞士花園旁的2處停車場，但因不收費，遭部分民眾或車宿族占用，導致一位難求。

為遏止停車格占用，提高車輛周轉率，清境商場、小瑞士花園停車場今年研議改採停車收費制，下半年完成建置裝設智慧電子化停車設施，預告11月免費試營運，12月起開始收費，後因進出動線、柵欄位置等調整，延至今天才正式上路。

停車場業者表示，清境商場停車場試營運狀況大致順暢，小瑞士停車場則需修正進出動線及柵欄位置，因此無法在12月前完成，因此延後收費，近日確認調整完畢，並獲停車場經營登記後，設定管理系統於今天上午10時起正式收費。

而清境商場停車場畫設停車格，小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格及婦幼車位2格，共88格；小瑞士停車場為小客車53格、無障礙2格與婦幼2格，共57格。而重型機車可停放至清境商場後方、近摩斯漢堡旁，但車格有限。

業者也表示，清境商場及小瑞士停車場均採車牌辨識系統，小型車每小時收費50元，大型車每小時100元；為避免長時間占用停車格，採全天24小時計時收費，最高收費無上限。業者也指出，試營運時，車宿族已減少，現在更全都嚇跑了。

南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場今天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／民眾提供
南投仁愛清境清境商場、小瑞士花園旁2處停車場今天起正式啟動全天計時收費，且收費無上限。圖／民眾提供

清境農場 停車場

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