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豐原被邊緣化？今年沒有公辦耶誕樹 台中市政府回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原地區最高的耶誕樹高約10公尺，日前在豐原葫蘆墩夜市點燈。圖／立委江啟臣服務處提供
豐原地區最高的耶誕樹高約10公尺，日前在豐原葫蘆墩夜市點燈。圖／立委江啟臣服務處提供

豐原人在臉書社團問，今年豐原哪裡可看到耶誕樹，今年豐原火車站和陽明大樓都沒看到，有網友留言說，豐原被偏緣化了，台中市政府今年資源和經費都投注在市區；台中市政府表示，今年陽明市政大樓規劃在室內一樓大廳放置耶誕樹及相關佈置，戶外部分有燈飾裝飾，營造光環境，現在就可看到。

有豐原人在豐原臉書社團問，今年豐原哪裡可看到耶誕樹，今年豐原火車站和陽明大樓都沒看到，印象中每年都有，今年卻沒有，有網友留言說，豐原被偏緣化，台中市政府今年資源和經費都花在市區，耶誕燈飾和氣氛佳，豐原很冷清；也有網友回應說，葫蘆墩夜市有看到耶誕樹，豐原太平洋百貨前也有，豐原清潔隊的環保耶誕樹很特別。

豐原地區最高的耶誕樹本月9日晚上在豐原葫蘆墩夜市點燈，高約10公尺，這是立委江啟臣每年在豐原不同地方架設的耶誕樹，與民眾一同歡度佳節。

台中市府表示，台中市觀旅局、水利局、文化局，今年目前都無規劃在豐原辦較大型的耶誕樹布展點燈活動；而今年陽明市政大樓係規劃在室內一樓大廳放置耶誕樹及相關佈置，戶外部分採取燈飾裝飾，營造光環境，與市民朋友同樂，陽明大樓大廳點燈部分已比照台灣大道，12月15日完成點燈。

台中市政府表示，今年陽明市政大樓係規劃在室內一樓大廳放置耶誕樹及相關佈置。記者游振昇／攝影
台中市政府表示，今年陽明市政大樓係規劃在室內一樓大廳放置耶誕樹及相關佈置。記者游振昇／攝影

台中市 耶誕節 聖誕樹

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