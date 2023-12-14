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4個多月未設便道！南投埔里守城橋封閉惹民怨 居民冒險騎車闖過橋

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里守城橋因風災受損封閉，居民出入得繞路惹民怨，民眾甚至搬開護欄冒險騎車擅闖過橋，險象環生。圖／民眾提供
南投埔里守城橋因風災受損封閉，居民出入得繞路惹民怨，民眾甚至搬開護欄冒險騎車擅闖過橋，險象環生。圖／民眾提供

南投埔里守城橋因風災受損封閉，居民出入得繞路，交通不便；而封橋至今4個多月仍未施設便道，引發民怨，民眾甚至搬開護欄冒險騎車擅闖過橋。縣府表示，將全力趕工，盼明年2月農曆春節前開通便道，並呼籲勿擅闖危橋，將加強防堵。

卡努颱風今年8月重創南投，埔里守城橋因溪水暴漲，橋墩受損下陷20公分，橋面扭曲變形，因此封閉禁行；但該橋是大湳、牛眠、蜈蚣等周邊上千居民出入、蔬果農產運輸的重要聯繫橋梁，封橋後出入都得繞遠路，地方盼設施便橋或便道。

只不過，守城橋封橋至今逾4個月，期間地方多次要求縣府做便橋或便道，但周邊卻仍無施工跡象，民怨持續高漲，甚至有民眾不耐耗時繞路，竟直接將水泥製的紐澤西護欄移開，挪出機車可通行的縫隙，更冒險騎機車擅闖穿越危橋。

當地民代昨邀縣府工務處辦理工程說明會，該處指出，守城橋重建案11日完成審議，新橋預計2026年初完工。施工時暫供民眾通行的簡易便道或便橋，若是便道期程較快，預計明年6月完工；鋼便橋最快明年6月施工，預計年底完工。

由於，不論是簡易便道或鋼便橋，都得再等上大半年，氣得民眾當場炸鍋，鎮代會主席林釧儀更怒嗆縣府「把埔里人當三等公民」；縣府說明，鋼便橋安全性高，但較費時，考量地方需求將施設簡易便道，預計明年4月完工，但民眾仍不滿。

對此，工務處長張弘岳今表示，守城橋便道施設預定期程是明年4月完工，但顧及地方需求將全力趕工，盼在明年2月農曆春節前就開通；而守城橋結構受損嚴重已是危橋，嚴禁人車通行，將請加強巡視並強化圍欄，嚴正呼籲民眾切勿擅闖。

埔里 南投 春節

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