中捷綠線延伸案 王育敏嗆王國材

台中市捷運綠線延伸大坑和彰化可行性評估遲未獲行政院核定，立法院交通委員會昨考察時，交通部長王國材表示，「大坑這段沒有問題，目前問題是在彰化段」，但允諾會說服政院一次核定，不過若進入綜合規畫，彰化縣府仍無法核定彰東都市計畫，將採分段施工。

此話一出，引起副市長王育敏和國民黨立委楊瓊櫻不滿，直批中央卡地方，場面火藥味十足，立委何欣純打圓場說，「今天不是來吵架，是要解決問題」。

彰化縣政府也表示，中捷綠線延伸段最早是延伸到彰化市，並列入前瞻計劃，後來才核定北延到大坑段，整體計畫經多次修正，國發會原要求東彰擴大都市計畫，內政部須先通過，才能確認中捷綠線延伸彰化案的運量，而內政部都市計畫審議委員會則要求綠線延伸彰化路廊須先通過，讓縣府不知該如何因應。

縣府指出，直到今年4月，審查會終於確定不再受限於彰化市東區都市計畫案或捷運運量，將由縣府盡速補充說明沿線土地及路廊等規畫，建請行政院盡速核定可行性評估報告。

立院交委會昨考察，除了交委會召委何欣純，還有立委江啟臣、楊瓊櫻、莊競程，以及國民黨立委候選人黃健豪等人，國民黨立法院黨團總召曾銘宗也南下關心。

王國材昨簡報時說，綠線延伸至大坑這段沒有問題，尤其大坑風景區這幾年遊客很多，問題在彰化段，從新烏日站到鐵路高架的金馬站，其中有兩站在台中，3站在彰化。若彰東都市計畫未完成，路線該放哪裡都不知道，其中金馬站沒問題，但另彰興路、中山路站就有問題。

王國材也說，會說服行政院一次核定兩端延伸，但要請台中市政府和彰化縣政府把站體位置講好，他再說服行政院一次核定可行性評估。

但王國材說，所有都市計畫須在綜合規畫時確定，彰東都計若確定站址和路線，兩邊可一起施工，但若沒辦法確定，他支持分段施工，即大坑段先動，否則整體會受到延誤。

王國材要市府先和彰化談好的說法，引起楊瓊瓔和王育敏不滿，王育敏表示已4度送案，案裡早已有站體位置。王育敏一度在王國材身旁高舉簡報圖說，圖裡都畫得很清楚，王國材表示，那只是「示意圖」，彰東都計要通過，位置必須更確定。