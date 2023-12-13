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台中耶誕嘉年華試點燈 後天「亮」相

聯合報／ 記者劉明岩黑中亮洪敬浤／連線報導
台中耶誕嘉年華昨晚試點燈，熊大、兔兔加上水舞秀，點亮柳川水岸廊道。圖／台中市新聞局提供
台中耶誕嘉年華昨晚試點燈，熊大、兔兔加上水舞秀，點亮柳川水岸廊道。圖／台中市新聞局提供

迎接2024，彰化縣府23日平安夜在溪湖鎮湖西國小旁，舉辦歲末晚會，邀請「軍中情人」方季惟、動力火車等藝人演出，施放480秒的璀璨煙火秀；台中耶誕嘉年華昨晚試點燈，有LINE FRIENDS 熊大、兔兔與水舞秀，展區除台中火車站、綠川、柳川河岸，還擴大到中山路、雙十路。

南投縣竹山鎮舉辦竹藝燈會，龍年竹編主燈「雲起龍躍」已完成。記者黑中亮／攝影
南投縣竹山鎮舉辦竹藝燈會，龍年竹編主燈「雲起龍躍」已完成。記者黑中亮／攝影

南投縣竹山鎮舉辦竹藝燈會，明年龍年主燈「雲起龍躍」已完成，高達8.5公尺，由竹藝大師邱錦緞製作，竹編龍首面額、鬚髯、側鰭、雙爪栩栩如生，夜間亮燈後，鏤空燈光疏密有致，展現光影美感。竹山鎮公所表示，燈會31日開跑，展期至明年2月24日，主燈區設在竹山菸葉館。

彰化縣歲末晚會23日晚間登場，邀請老中青三代藝人演出，滿足不同族群喜好；開場將由「小男孩樂團」表演，還有周治平、方季惟、黃妃、理想混蛋、動力火車等重量級卡司，當天還有美食市集、480秒璀璨煙火秀。

彰化縣23日在溪湖舉辦歲末晚會，縣長王惠美（中）昨與藝人方季惟（右）、白雲共同宣傳活動與彰化美食。記者劉明岩／攝影
彰化縣23日在溪湖舉辦歲末晚會，縣長王惠美（中）昨與藝人方季惟（右）、白雲共同宣傳活動與彰化美食。記者劉明岩／攝影

縣長王惠美說，當天有加碼摸彩抽獎，憑2張發票每張消費200元，可兌換摸彩劵，獎品有縣府提供的gogoro電動機車、65吋液晶電視、Dyson吸塵器及iPad等獎項；溪湖鎮公所、鄉代會及農會加碼贊助機車、55吋電視、洗衣機、烘衣機及冰箱等大獎。

台中耶誕嘉年華15日開展，昨晚在柳川河岸開箱試點燈，今年主題為LINE FRIENDS熊大、兔兔的「珠寶盒劇場」，搭配音樂水舞燈光秀，迎接耶誕節

台中市新聞局表示，今年打卡熱點在柳川有熊大、兔兔的「珠寶盒劇場」水舞表演，民權路與柳川西路轉角處的「耶誕來樂」，有部長和金髮帥哥詹姆士打招呼，台中火車站前廣場有4公尺高的熊大與兔兔，還有16公尺的「甜蜜音樂盒」耶誕樹。

火車站 兔兔 煙火秀 耶誕節 王惠美

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