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四方電巴勞資爭議中市府解套 代駛路線2小時才一班公車
台中四方電巴發生勞資爭議不休，市府收回13條路權，請其他客運業者代駛。民進黨議員林德宇、曾威指出，班次未恢復，部分路線甚至2小時1班，變成常態，要求交通局要監督業者維持既有班次，不能放任業者先搶佔路權，卻無力提供原先班次，造成服務品質低劣的惡性循環。
交通局長葉昭甫說，其中11條路權已釋出，由其他客運業者承接，目前進入籌備期，會請業者儘速依正常班次復駛，在此之前事先確認時刻表，以免影響作息。
林德宇指出，市府已釋出的路線，班次並未全部恢復，他接獲許多民眾陳情，例如248號公車路線，在大里溪南地區，從修平科大、仁化到瑞城，走中興路、環河路到烏日高鐵站，原先一天11個班次；但代駛期直接砍半，要1.5個小時才能發1班車，甚至中午要等2個小時才有1班車。
林德宇說，市府應要求承接業者保證執行既有班次，至少達8成，才較能符合民眾的搭車需求。
四方電巴勞資協商時，業者拒開非自願離職證明，導致司機員無法請領失業津貼，林德宇關切市政府後續補救方案。
勞工局長張大春說，當初四方電巴沒有開立相關的離職證明或是非自願離職證明，所以市政府以調解不成立的公文，讓員工可以來請領失業給付，49人已請領，勞工局協助21人就業。
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