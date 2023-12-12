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台中四大轉運站「烏日站」沒影 交通局：未取得鐵道局土地

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員曾威要求是加速烏日轉運站規劃作業。圖／曾威提供
台中市議員曾威要求是加速烏日轉運站規劃作業。圖／曾威提供

台中烏日高鐵站是中部唯一三鐵共構的車站，市議員曾威、林德宇說，因彰化及雲林高鐵離市區遠，不少人寧可搭車到烏日高鐵站搭高鐵，有更多班次可選擇，烏日轉運中心目前為止還在規劃中，呼籲市府加快速度，讓中部人可搭客運到烏日站轉乘。

交通局長葉昭甫表示，因烏日轉運站涉及鐵道局用地，財政局明年有一筆促進參與建設費用，市府另向中央爭取國道客運規劃費用，在客運席位及路線確認後，後續進行促參，但還須與鐵道局討論，承諾會加速辦理。

台中市政府規劃四大轉運站，豐原轉運站已完成，台中火車站前的轉運站興建中，北屯轉運站進行，但烏日轉運站還在紙上作業。

曾威指出，很多彰化及雲林民眾要去台北，都是開車到台中市烏日站，因為彰化及雲林的高鐵班次少，且班班停，離市區又遠，不如開車來烏日搭，還比較快。

曾威表示，74號快速道路尖峰時段塞得嚴重，因彰化、雲林人開車到台中市消費或搭高鐵等，若烏日轉運中心啟用，就可搭客運來烏日站，轉乘到其他區域，也可減少74號快速道路塞車。

高鐵 台中市

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