聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中四大轉運站「烏日站」沒影 交通局：未取得鐵道局土地
台中烏日高鐵站是中部唯一三鐵共構的車站，市議員曾威、林德宇說，因彰化及雲林高鐵離市區遠，不少人寧可搭車到烏日高鐵站搭高鐵，有更多班次可選擇，烏日轉運中心目前為止還在規劃中，呼籲市府加快速度，讓中部人可搭客運到烏日站轉乘。
交通局長葉昭甫表示，因烏日轉運站涉及鐵道局用地，財政局明年有一筆促進參與建設費用，市府另向中央爭取國道客運規劃費用，在客運席位及路線確認後，後續進行促參，但還須與鐵道局討論，承諾會加速辦理。
台中市政府規劃四大轉運站，豐原轉運站已完成，台中火車站前的轉運站興建中，北屯轉運站進行，但烏日轉運站還在紙上作業。
曾威指出，很多彰化及雲林民眾要去台北，都是開車到台中市烏日站，因為彰化及雲林的高鐵班次少，且班班停，離市區又遠，不如開車來烏日搭，還比較快。
曾威表示，74號快速道路尖峰時段塞得嚴重，因彰化、雲林人開車到台中市消費或搭高鐵等，若烏日轉運中心啟用，就可搭客運來烏日站，轉乘到其他區域，也可減少74號快速道路塞車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言