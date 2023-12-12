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南投竹山瑞龍瀑布園區 委外經營

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，縣府昨拍板將委外經營。圖／南投縣政府提供
南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，縣府昨拍板將委外經營。圖／南投縣政府提供

南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，縣府改善其園區步道及基礎建設，昨天在縣務會議通過瑞龍瀑布園區擬辦理委外經營案，盼引進具專業經營業者，完善維管機制，強化宣傳行銷，吸引更多遊客造訪。

縣府指出，竹山瑞龍瀑布園區20多年前免費對外開放，後因颱風、火災等受損封園，前縣長林明溱爭取修建平台設施，2018年2月開放，隔年再休園興建步道、跨河觀瀑平台，2022年元月重新開園，今年11月又公告休園維修。

議員質疑，瑞龍瀑布園區去年元月重新開園，開放不到2年又休園維修，吊橋安全性遭質疑。縣府說明，為因應OT營運，趕在委外前休園，更新汰換吊橋鋼索、抗風支索等設施。

南投縣觀光處表示，公部門經營常受限於法令，缺乏彈性與活力，為吸引民間資金挹注，減輕縣府財政負擔，將把瑞龍瀑布園區OT委外營運，讓民間企業進駐，納入創意與營運彈性，提升遊客人次與旅遊品質。

南投縣長許淑華則說，縣府近年積極改善該園區步道及基礎建設，讓民眾更易親近，有鑑於國內不少景點為提高觀光效益，多委託專業廠商經營管理，並透過行銷吸引人潮，帶動地方產業，因此同意委外，盼園區管理及服務能更優質完善。

不過，縣府擬訂委外案時，時程逼近議會會期，縣府先提南投縣議會定期會審查通過，昨天再補送縣務會議追認通過；縣府表示，將尋求優質廠商提升旅遊品質。

吊橋 林明溱 許淑華

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