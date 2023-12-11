影／南投花卉嘉年華16日開跑 憑11、12月2張發票免費入場

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「2023南投花卉嘉年華」由職棒中信兄弟啦啦隊女孩，也是台灣小姐的高曼容（左）擔任活動大使。記者賴香珊／攝影
「2023南投花卉嘉年華」由職棒中信兄弟啦啦隊女孩，也是台灣小姐的高曼容（左）擔任活動大使。記者賴香珊／攝影

南投四季花卉特色別具，今年「南投花卉嘉年華」16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，民眾憑2張11、12月發票就可免費入場，後續活動遍地開花，由仁愛梅花、信義櫻花、魚池蘭花、杉林溪牡丹花等接力綻放，持續至明年3月。

縣府指出，南投全縣森林面積達30萬公頃，花卉生態資源豐沛，梅花產量居冠，境內霧社櫻、埔里杜鵑等是台灣特有種，更擁水社柳、箭葉鱗始蕨、纖紅蜻蜓等瀕危或稀有動植物，為此連年辦理花卉嘉年華活動，引領民眾跟著花卉去旅遊。

「2023南投花卉嘉年華」今天於縣府舉辦記者會，並由職棒中信兄弟啦啦隊女孩，也是台灣小姐的高曼容擔任活動大使，她化身成為魔法花仙子，點亮花卉魔法書，串連各鄉鎮代表公布活動及時間，並與副縣長王瑞德，邀民眾到南投賞花。

副縣長王瑞德說，今年花卉嘉年華16至24日起在埔里台一生態休閒農場率先登場，適逢耶誕月將打造6米高粉色聖誕樹，搭配綠野仙蹤主題，營造賞花打卡勝地；16日活動開跑當天將邀歌手溫妮，還有免費DIY、拍照送聖誕紅等活動。

而為回饋鄉里，台一休閒農場配合花卉嘉年華活動，16至24日活動期間，只要憑2張今年11、12月發票就可免費入園，之後發票將全數捐贈給埔里在地公益團體「陳綢兒少家園」，後續花卉嘉年華系列活動遍地開花，將持續至明年3月。

觀光處表示，仁愛、埔里、信義、草屯等12月開始賞梅相關活動，清境更有原音跨年祭，明年元月至2月由櫻花接力綻放，九族文化村、暨大櫻花祭、信義、魚池、仁愛等都有賞花點；3月則有九族薰衣草季、杉林溪牡丹花季，活動資訊詳見官網（https://ppt.cc/fHe3lx）或樂旅南投臉書粉絲專頁（https://ppt.cc/fHe3lx）。

南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
南投花卉嘉年華16日將於埔里台一生態休閒農場率先登場，憑2張11、12月發票就可免費入場。記者賴香珊／攝影
2023南投花卉嘉年華活動大使高曼容（左）化身成為魔法花仙子，點亮花卉魔法書。記者賴香珊／攝影
2023南投花卉嘉年華活動大使高曼容（左）化身成為魔法花仙子，點亮花卉魔法書。記者賴香珊／攝影

南投 埔里 發票

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