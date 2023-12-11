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影／竹山第一美瀑 南投瑞龍瀑布園區將委外經營
南投竹山瑞龍瀑布有「竹山第一瀑」之稱，縣府近年改善其園區步道及基礎建設，為提高園區觀光效益，今天於縣務會議通過瑞龍瀑布園區擬辦理委外經營案，盼引進具專業經營能力業者，完善維管機制，強化宣傳行銷，吸引更多遊客造訪。
縣府指出，竹山瑞龍瀑布園區於20多年前免費對外開放，後因颱風、火災等受損封園，直至前縣長林明溱爭取修建平台設施，2018年2月開放，隔年再休園興建步道、跨河觀瀑平台，2022年元月重新開園，但今年11月又公告休園維修。
由於，該園區去年元月重新開園，開放不到2年又休園維修，吊橋安全性在縣議會詢遭到質疑，縣府說明是為因應OT營運，趕在委外前休園更新汰換吊橋鋼索、抗風支索等設施，而該瑞龍瀑布園區擬辦理委外經營案也於今天縣務會議通過。
觀光處表示，基於公部門經營常受限於法令，較缺乏彈性與活力，且為吸引民間資金挹注，減輕縣府財政負擔，規畫將瑞龍瀑布園區OT委外營運，讓有意經營的民間企業進駐，納入創意與營運彈性，進而提升遊客人次與旅遊品質。
但因竹山瑞龍瀑布園區擬辦理委外經營案擬定時，逼近縣議會審議期程，該處考量案件急迫，因此經簽准先提南投縣議會定期會議審查，今天再補提縣務會議討論追認，並獲通過，後續縣府將積極尋求優質廠商，提升旅遊品質及觀光經濟。
南投縣長許淑華則說，縣府近年積極改善該園區步道及基礎建設，讓民眾更易親近，有鑑於國內不少風景點為提高觀光效益，多委託專業廠商經營管理，並透過行銷吸引人潮，帶動地方產業，因此同意委外，盼園區管理及服務能更優質完善。
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