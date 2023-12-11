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南投耶誕氣氛逐漸加溫 羅娜村將豎起25公尺巨型耶誕樹
每年耶誕節，南投縣都有盛大的慶祝活動，信義鄉公所照例在布農族最大的羅娜部落，安排熱鬧的耶誕節活動，今年除了打造25公尺的巨型耶誕樹外，也會設置將近1公里長的耶誕燈海隧道，歡迎各地遊客一同感受原鄉過節氛圍，九族文化村也豎起12公遙的耶誕樹、搭配雪花紛飛秀，為國人省去搭飛機出國的舟車勞頓，一秒入境最歡樂浪漫的雪國樂園。
不僅如此，水里鄉公所也將在歲末年終舉辦一系列耶誕暨跨年的大型活動，12月30日由觀光署日月潭管理處負責施放煙火秀，360秒的規模，跟2023日月潭花火音樂嘉年華活動同等級，觀光服務所指出，少了台鐵集集支線的加持，地方為繁榮經濟，增強來客消費力道，12月17日到12月23日消費送摸彩券，將有機會獲得高檔3C產品，以及價值上萬的住宿券、升等券等。
信義鄉長全志堅說，每到耶誕節的日子，羅娜村點亮25公尺耶誕主燈，炫彩繽紛的耶誕樹照亮部落夜空，信義鄉公所更會在全國最大的布農族羅娜部落，安排耶誕節系列活動，最近會在耶誕節前夕，透過點燈儀式讓遊客提前感受原鄉的過節氣氛。
對幾乎都是天主教及基督教信仰的族人來說，每年的12月分的 耶誕節活動，除了是紀念耶穌降生的日子，也希望將這份福音還有布農文化分享給大家，信義鄉公所今年不只打造巨型耶誕樹，同時將設置了長1公里的絢麗聖誕燈海隧道，呈現熱鬧氛圍。
即日起到跨年，九族文化村歡樂耶誕月期間，已在文化廣場上，聳立積雪皚皚的超高聖誕樹與雪國木屋，是造訪九族文化村必拍的打卡景點之一，尤其是整天每半小時，就有自天空飄落的聖誕雪花紛飛秀，此外，園區內還有耶誕老人、耶誕女郎快閃出現，與大小朋友見面合影同時發放聖誕禮物與糖果，為今年聖誕節留下歡樂的回憶。
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