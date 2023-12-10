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龍井5大怪獸搭配4公頃波斯菊海 陪民眾度過繽紛12月
台中龍井「2023花現龍井 當毛怪遇上豐獸」12月登場，4公頃的波斯菊花海，加上貨櫃裝置藝術赤土大肚山的「赤山獸」、美麗花田的「花田獸」、火力發電廠的「電力獸」，以及小玉西瓜的「小玉獸」外，更搭配「毛小孩」主題，新增「汪喵毛怪」，花海加藝術的組合，成為民眾每年賞花、打卡熱點。
台中龍井「2023花現龍井 當毛怪遇上豐獸」12月登場，約4公頃農地的波斯菊，將繽紛綻放到17日，搭配「當毛怪遇見豐獸」主題，5組五顏六色貨櫃裝置藝術，佇立花田，讓民眾可以遨遊在花海中，來場年終最浪漫的花花約會。
農業局指出，龍井地處大肚溪下游北岸，長期以農業發展為主，一期稻作種植面積約970公頃，稻米年產量約6700公噸，二期轉作的景觀作物，在繁花開盡後將直接成為有機肥料滋養土地，改善地力並提升作物品質。
農業局表示，今年龍井區二期作稻田轉作波斯菊等景觀綠肥作物，除了壯觀的花海景觀及裝置藝術外，也舉辦「花田音樂會」，可享受花田搭配不同風格音樂饗宴，並規畫「食農教育」咖啡體驗；「毛小孩遛花田」活動提供毛小孩休憩、遊花田的場所，還設有毛小孩義剪、義診、動物狂犬病疫苗及晶片注射服務。
農業局也提到，龍井區獨特的氣候及土壤環境，還孕育了西瓜、甘藷及花生等農作物，也因此開發出傳香米禮、傳香花生油、西瓜冰棒、舒心香草龍井茶等農特產；邀請民眾到海線欣賞花海農村風貌，透過親身體驗及DIY活動了解在地農產業，活絡農村生機與商機，創造多元化農業新氣象。
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