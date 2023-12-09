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能高越嶺道山友硬闖崩塌區 林業及自然保育署南投分署貼震撼照示警

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
能高越嶺西段步道崩塌嚴重，最新照片大片土石滑落步道被掩沒消失，提醒山友改走替代路線，以免發生危險。圖／林業及自然保育署南投分署提供
能高越嶺西段步道崩塌嚴重，最新照片大片土石滑落步道被掩沒消失，提醒山友改走替代路線，以免發生危險。圖／林業及自然保育署南投分署提供

能高越嶺道西段步道從0.3K至3K崩塌嚴重，入口改以雲天宮為替代路線，部分山友為了方便，下山時不管3K的禁止路障硬闖，最後無路可走才又回頭，反而花費更多時間。林業及自然保育署南投分署貼出崩塌區今天照片，大片土石崩塌下步道已消失，提醒山友不論入山或回程，依指示改走替代路線，以免危險。

南投分署表示，能高越嶺道西段步道路線和天池山莊深受山友喜愛，11月初步道重新開放後，登山民眾相當多。然而，屯原登山口指標0.3到3K崩塌區，仍經常出現落石和大面積坍方，目前仍無法通行，改以雲天宮為替代路線，因繞路得增加1.5至2小時路程。

天池山莊人員最近發現，部分山友下山時，因為不想繞路，從指標3K處的路障硬闖，希望直接穿越崩塌區，省下1、2小時的路程，最後發現無路可走，還是得往回走再從替代路線出登山口，反而花費更多時間，且相當危險。

為了避免再有遊客闖入崩塌區，南投分署乾脆貼出崩塌區最新照片，部分路段大規模坍方，步道早已消失，根本無路可走。南投分署提醒，步道0.3至1k處目前很不穩定，隨時都可能出現嚴重坍方，山友務必改道走雲天宮路線，不要為了省時間硬闖，畢竟安全才是回家唯一的路。

崩塌 山友 南投 能高越嶺道

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