中市「包租代管」合法業者246家 成效六都第2

面臨高房價時代，租屋市場需求仍高，不過，房東和租客經常為了租金、修繕等問題，延伸不少糾紛。為了減少租屋紛爭，近年「包租代管」愈來愈夯，台中市目前領有合法登記證的租賃住宅服務業有246家，推動成效六都第二。

台中市地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，今日舉辦「台中租屋博覽會」，現場有租屋政策宣導、社會住宅包租代管、疑難雜症解說、租屋保險等攤位，並以闖關遊戲活動，讓民眾更加了解包租代管的優點，並進一步認識租屋法律知識，讓租屋更安全有保障。

地政局長吳存金表示，租賃住宅市場發展及管理條例從2018年6月27日施行以來，台中市領有合法登記證的租賃住宅服務業有246家，推動成效六都第二，房東委由專業租賃業者協助，減少租賃糾紛，每月就能輕鬆穩定收租。

台中市租賃住宅商業公會理事長鄭俊杰說，此次租屋博覽會活動就是為房客建構安全、安心的居住品質，提供最好的服務資訊，也為台中持有閒置房屋的房東們，協助他們出租和管理，達到「屋盡其用」，讓台中成為移居首選。