快訊

黃珊珊公布民眾黨最新內參民調 揭1年齡層3成還未決定

噁男自稱醫師偷拍病患私處還意淫 王必勝出面回應

亞錦賽／贏球就不用算數學 中華隊抗菲打線換個排列組合

中市「包租代管」合法業者246家 成效六都第2

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，今日舉辦「台中租屋博覽會」，現場有租屋政策宣導、社會住宅包租代管、疑難雜症解說、租屋保險等攤位，並以闖關遊戲活動，讓民眾更加了解包租代管的優點。記者余采瀅／攝影
台中市地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，今日舉辦「台中租屋博覽會」，現場有租屋政策宣導、社會住宅包租代管、疑難雜症解說、租屋保險等攤位，並以闖關遊戲活動，讓民眾更加了解包租代管的優點。記者余采瀅／攝影

面臨高房價時代，租屋市場需求仍高，不過，房東租客經常為了租金、修繕等問題，延伸不少糾紛。為了減少租屋紛爭，近年「包租代管」愈來愈夯，台中市目前領有合法登記證的租賃住宅服務業有246家，推動成效六都第二。

台中市地政局與台中市租賃住宅服務商業同業公會，今日舉辦「台中租屋博覽會」，現場有租屋政策宣導、社會住宅包租代管、疑難雜症解說、租屋保險等攤位，並以闖關遊戲活動，讓民眾更加了解包租代管的優點，並進一步認識租屋法律知識，讓租屋更安全有保障。

地政局長吳存金表示，租賃住宅市場發展及管理條例從2018年6月27日施行以來，台中市領有合法登記證的租賃住宅服務業有246家，推動成效六都第二，房東委由專業租賃業者協助，減少租賃糾紛，每月就能輕鬆穩定收租。

台中市租賃住宅商業公會理事長鄭俊杰說，此次租屋博覽會活動就是為房客建構安全、安心的居住品質，提供最好的服務資訊，也為台中持有閒置房屋的房東們，協助他們出租和管理，達到「屋盡其用」，讓台中成為移居首選。

台中市 房東 租客 租屋

延伸閱讀

哀嚎！因魔人檢舉、AI拍停駛2月 中市累計203件

中市「靜城專案」打擊噪音車 今年裁罰超過400萬

搏命坐流籠、單軌車 中市東勢戶所「親門踏戶」策略奪政府服務獎

比照中央！ 中市旅宿業114年起不提供一次性備品

相關新聞

彰化千人揮汗焢窯 民眾自嘲快被烤熟

彰化縣八堡圳沿線兩鄉鎮─田中鎮、溪州鄉的公所，今天不約而同舉辦千人焢窯，冬陽暖和像夏天，民眾揮汗悶烤全雞和玉米等食材，等...

中市「包租代管」合法業者246家 成效六都第2

面臨高房價時代，租屋市場需求仍高，不過，房東和租客經常為了租金、修繕等問題，延伸不少糾紛。為了減少租屋紛爭，近年「包租代...

影／彰化米食點子王新品發表免費送爆滿 王惠美擠不進會場

彰化縣竹塘鄉農會近年致力開發台中194號品種稻米製作的米食新產品，今天又發表兩款米食新品，並招待品嘗米製點心、2千個竹塘...

台中港區設這台「設備」 24小時監控揮發性有機物

台中港區有台中火力發電廠、中龍鋼鐵，產生甲苯、二甲苯等揮發性有機物，進一步生成為臭氧，造成空汙。台中市環保局今年於台中港...

侯賴台中競總開箱 捷運鐘PK棒球風

國民黨總統參選人侯友宜台中競選總部昨天開箱，地點在捷運舊社站旁，向建商租用銷售中心，大廳設有「苦等捷運鐘」；發言人說，中...

南投首批青宅 3房最低總價670萬

高房價已成民怨，南投縣首批青年住宅45戶即將完工，最快明年2月抽籤讓售。縣府表示，為減輕年輕人負擔，將以市價8折銷售，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。