中市潭子環中東路自行車跨橋今開工 預計2025年完工

台中市鐵路高架化通車後，下放舊鐵路騰空用地市府打造為綠空廊道，是單車族喜愛自行車道之一。上月豐原圓環東路自行車跨橋通車後，最後一哩路潭子環中東路自行車跨橋，今由副市長王育敏主持開工典禮，預計2025年完成，提升使用安全及自行車騎乘順暢性。

王育敏表示，今日開工的跨橋是綠空廊道最後一哩路，此案自行車橋梁總長465公尺、寬度4.5公尺，總經費7500萬元，由中央補助2000萬元、市府自籌5500萬元，完工後可讓自行車道更順暢，民眾不用再繞路，感受全長21.7公里綠空廊道的美麗風景。

建設局長陳大田說，綠空廊道在豐原區圓環東路及潭子區環中東路兩處各有寬達30公尺、85公尺的斷點，往往需繞行約5分鐘，增加交通風險；市府傾聽民意，豐原段已於上月完工啟用，潭子段今日開工，持續優化長達21.7公里的綠空廊道。

橋梁以「深基礎、鋼結構、弧形工法」為三大亮點，因鄰近台鐵高架橋及台74號環線，為確保橋梁安全，採用深基礎(井式基礎)，並以鋼結構設計，保留橋下通透感，而主橋段則採用弧形工法，可降低抬升高度，確保騎乘坡度平緩，並展現橋梁線條之美。

建設局說明，綠空廊道北起豐原站，南至大慶站，跨越6個行政區，整體路線長度達21.7公里，串聯旱溪、潭雅神綠園道、東豐綠廊等多個自行車道及周邊旅遊景點，是台中使用率極高的自行車道。

未來完工可優化公路自行車友善環境，串連沿線各景點交通動線，提供旅客深度探索在地人文、歷史及生活多樣面貌的機會，打造大台中綠色觀光旅遊帶。