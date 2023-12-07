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台中花田裡有巨獸！新增「汪喵毛怪」12月9日打卡、遛毛孩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了「龍景豐獸」，今年新增「汪喵毛怪」，今天艷陽高照，吸引民眾賞花打卡。圖／龍井區農會提供
2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了「龍景豐獸」，今年新增「汪喵毛怪」，今天艷陽高照，吸引民眾賞花打卡。圖／龍井區農會提供

台中市龍井區農會輔導農民廣植波斯菊所推出的2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了利用貨櫃屋打造4隻具有龍井特色的「龍景豐獸」大型彩繪貨櫃裝置藝術外，今年還多了新朋友「汪喵毛怪」，12月9日（後天）還有花田音樂會、毛小孩義剪、義診等，現場還設有寵物區、寵物飲水區，開放民眾賞花打卡、帶毛小孩遛花田。

今天艷陽高照，花現龍井「當毛怪遇上豐獸」現場，「龍景豐獸」、「汪喵毛怪」，搭配粉紅波斯菊花海，吸引民眾爭相拍照，並直說「美景不輸新社花海！」

台中龍井區農會指出，「龍景豐獸」為延續去年慶祝百周年在花海裡利用貨櫃屋打造的4隻「龍景豐獸」，包括大肚山龍井紅土台地的「赤山獸」、冬季農田休耕轉作花田的「花田獸」、中火位於龍井的「電力獸」，以及龍井特產小玉西瓜的「小玉獸」等。

龍井區農會說明，今年把「毛小孩」融入活動主題內，花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田音樂會、毛小孩義剪（採預約制）、毛小孩義診、動物狂犬病疫苗及晶片注射服務、溜溜攝影展等將12月9日下午2時登場，歡迎民眾一起來拍花海、帶毛小孩遛花海。

2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了「龍景豐獸」，今年新增「汪喵毛怪」，今天艷陽高照，吸引民眾賞花打卡。圖／龍井區農會提供
2023花現龍井「當毛怪遇上豐獸」花田裝置藝術季開跑，除了「龍景豐獸」，今年新增「汪喵毛怪」，今天艷陽高照，吸引民眾賞花打卡。圖／龍井區農會提供

毛小孩 花田 農會

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