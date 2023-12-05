全南投首見！民間團體籌貸6500萬元自建長照大樓

南投縣紅十字會服務在地逾30年，為擴大長照服務，克服土地問題，籌措約6500萬元興建綜合長照機構大樓，今動土，最快2年內啟用，而由民間團體籌款蓋長照大樓是全縣首見。但營建基金約2000萬元為貸款，因經費拮据仍需各界協助。

南投縣紅十字會指出，該會創立滿70年，1993年改制社團法人組織，隔年成立「救難服務隊」長期投入救災及救難，後續則發展擴及社福長照，在地服務逾30年，志工超過300人，近年更為了因應南投在地高齡化需求規畫擴大長照服務。

該會先前長照服務著重居家長照由服務員到宅提供日常生活及身體照顧，服務遍及南投市、名間、中寮及草屯等鄉鎮市，隨中央推動長照2.0社區式服務，加上在地高齡化問題嚴重，研擬擴大提供更多元照顧模式，籌設轉型為綜合長照機構。

南投紅十字會理事長向恒達說，該會在3年前取得綜合長照機構的籌設許可，未料因土地問題卡關，為了變更會址基地為可合法建築的特定事業目的用地、籌募營建基金等費盡苦心，今年總算有結果，並於今天開工動土，預計2年內啟用。

而該會將斥資約6500萬元新建地上4樓建物，擴充日間照顧服務，啟用初期至少服務30名失智、失能者，並持續拓展居家、喘息、送餐等服務，強化地方長照量能。唯營建基金中約2000萬元為貸款，經濟負擔仍沉重，後續得持續募款。