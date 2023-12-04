新社暨台中國際花毯節落幕 23天吸312萬人次

2023新社花海暨台中國際花毯節3日圓滿落幕，主打飄浮城堡「漂浮花都」，並結合新社花海絢爛花卉，展期23天共創下312萬參觀人次歷屆新高紀錄，成功帶動地方經濟。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，今年台中國際花毯節以在地元素的「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，運用20萬株花草、23種花卉，描繪花都3大守護神，呼應新社為真實版的夢想國度。

其中更推出史上最高16米、5層樓高的全台首座花卉城堡「漂浮花都」，整點表演運用大量水霧及泡泡，讓整座花卉城堡有如飄浮空中華麗登場，遊客無一不讚嘆宛如仙境，浪漫夢幻。

觀旅局指出，今年創下312萬人次參觀人潮，帶動山城觀光起飛。在地業者表示，今年靠著花海與花毯節共同舉辦的加乘效應，網路熱搜度大量提升，活動期間山城地區的民宿、餐飲、觀光景點與農事體驗店家人潮滿滿，接待遊客約有5成來自外縣市遊客。

農業局也表示，「台中領鮮農特產品行銷區」也完美落幕，124攤在地農產，在23天間創造千萬營業額，又以椪柑、甜柿、葡萄、蜜蘋果及各款菇類為代表的當季蔬果，深得大眾喜愛。