新社花海暨台中花毯節落幕 吸312萬人、72億產值創紀錄

睽違兩年的2023新社花海暨台中國際花毯節昨落幕，絢爛花海搭配漂浮城堡「漂浮花都」，為期三週的展期，湧入312萬參觀人次，創歷屆新高紀錄，更帶來72億觀光產值，也為山城地方銷售近5千萬元農特產，帶動地方經濟。

新社花海睽違2年，今年再度與台中國際花毯節合體舉辦，今年的裝置藝術、花況驚艷四座，人潮也擴散至東勢、新社、石岡、谷關等台中山城地區，帶動旅宿、休閒產業至少2成增長。

中市觀旅局表示，花毯節今年以在地元素，結合「自然生態、農業發展、人文智慧」設計主軸，運用20萬株花草、23種花卉，描繪花都3大守護神，更推出史上最高16米、5層樓高的全台首座花卉城堡「漂浮花都」，創下312萬人次參觀人潮，72億元觀光產值。

在地業者表示，屆花海、花毯節活動期間帶動地方產業曝光，接待約5成來自外縣市遊客，另有許多來自香港、澳門、馬來西亞等東南亞國家的旅客，活動效應外溢效果顯著。

農業局也表示，「台中領鮮農特產品行銷區」124攤在地農產，在23天間創造了4773萬的營業額，又以椪柑、甜柿、葡萄、蜜蘋果及各款菇類為代表的當季蔬果，深得大眾喜愛，達到農產產銷的雙贏目標。