豐原大道路面坑洞搶修完成 朝陽橋開放通車

自來水公司中區工程處辦理的備援管線推進工程，本月1日施工時自來水管線脫落，引發大量湧水，路面坍塌出現大坑洞，多戶停水，日夜搶修後現已修復完成，今天早上朝陽橋也恢復通車，民眾不需再繞遠路。

當天豐原大道三段與朝陽橋路口不明原因路基坍塌，豐田里長劉瑞銓趕到現場查看說，天坑長約3米、寬2米，深度目視超過1米深。

自來水公司豐原給水廠廠長張景翔表示，現場正在進行新設埋管工程，出現路面坑洞後，立即停水緊急搶修漏水管線；搶修過程，豐原大道三段往東勢方向維持內側車道單線通行，朝陽橋封閉，用路人須繞道通行。

台中市建設局表示，此工程是自來水公司中區工程處辦理的備援管線推進工程，經該公司初步判斷，肇事原因為推進機具於8米深位置推進時影響自來水既設400mm管線脫落，引發大量湧水，進而使路面坍塌。

建設局說明，此案管線機關施工過程中所造成事故，已影響道路安全及通行，將依據台中市道路挖掘管理自治條例予以裁罰3萬元，並責成水公司應對廠商施工品質嚴加管控。

豐田里長劉瑞銓表示，他日夜監看搶修工程，到今天凌晨已搶修完工，路面修復，確保安全，今天早上7點，也恢復朝陽橋交通。