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再批中央打壓藍線 侯友宜站台黃健豪喊：攜手要回中捷

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
國民黨立委參選人黃健豪說，民代就是要聽選民的話，將民意帶進國會，爭取台中捷運建設。記者劉柏均／攝影
國民黨立委參選人黃健豪說，民代就是要聽選民的話，將民意帶進國會，爭取台中捷運建設。記者劉柏均／攝影

國民黨台中第五選區立委參選人黃健豪今成立競總，黃表示，台中需要捷運，就是民意，要將這民意帶進立院，爭取建設；同黨總統參選人侯友宜也現身力挺，表示台中捷運系統好重要，卻受中央打壓卡關，要跟黃健豪攜手合作，要回台中捷運。

黃健豪今在北屯舉行競選總部成立大會，黨主席朱立倫、副主席連勝文、台中市長盧秀燕、總統參選人侯友宜接連現身力挺，同黨市議員、立委參選人、民眾黨立委參選人蔡壁如也到場支持，現場3千名支持者搖旗吶喊，國旗海飄揚，氣氛熱烈。

侯友宜牽著黃健豪、盧秀燕，先向群眾鞠躬致謝，感謝市民相挺媽媽市長盧秀燕，全心全意讓台灣更平安、願意為台灣這塊土地打拚；侯更提到，盧一步一腳印為台中人爭取建設，台中捷運系統好重要，受到中央打壓、卡關，接下來換侯友宜、黃健豪攜手合作，要回台中捷運。

侯友宜更批賴清德，絕對權力、絕對腐敗，太多弊案都沒有回應，民眾在傳「新潮流不散、台灣去一半」，指責民進黨派系、弊案太多，卻不願意改變，民進黨政府用謊言欺騙人民，這貪汙政權，用謊言詐騙生命，賴清德是務實台獨工作者，現在不敢說，連這個都要騙，令人無法接受。

黃健豪批，當國家、台灣需要疫苗的時候，立委沒有說話，當國家要開放萊豬時，立委沒有幫民眾說話，台中需要捷運、台中不想吃萊豬，這些就是民意，要把這些民意帶去立法院，爭取建設，監督這個缺什麼，就賺什麼的政府。

黃健豪表示，民意代表最重要精神，就是要聽民眾的話，所以議員都聽地方的話，建設地方、解決困難，每個里長都是高票連任再連任，他在里長身上學到為民服務精神，決定參選立法委員。

朱立倫表示，希望台中的朋友全力支持黃健豪，北北屯區是盧秀燕最重要基本盤所在地，大家團結支持黃健豪，也要謝謝所有在地議員，大家一起努力團結，讓黃健豪當選，就是讓大家當選。

朱立倫也提到，國民黨不分區還有很多專業好人才，民進黨專提名一些不敢選、不敢戰的人，國民黨提名敢選敢戰，未來要繼續拚戰的好人才，總統一定要支持侯友宜，是真正用生命保衛台灣的人選。

國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今成立競總，現場3千名支持者搖旗吶喊，國旗海飄揚，氣氛熱烈。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今成立競總，現場3千名支持者搖旗吶喊，國旗海飄揚，氣氛熱烈。記者劉柏均／攝影
國民黨立委參選人黃健豪今在北屯舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕、總統參選人侯友宜接連現身力挺。記者劉柏均／攝影
國民黨立委參選人黃健豪今在北屯舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕、總統參選人侯友宜接連現身力挺。記者劉柏均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜表示，台中捷運系統好重要，卻受中央打壓卡關，要跟黃健豪攜手合作，要回台中捷運。記者劉柏均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜表示，台中捷運系統好重要，卻受中央打壓卡關，要跟黃健豪攜手合作，要回台中捷運。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今成立競總，現場3千名支持者搖旗吶喊，國旗海飄揚，氣氛熱烈。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今成立競總，現場3千名支持者搖旗吶喊，國旗海飄揚，氣氛熱烈。記者劉柏均／攝影
國民黨主席朱立倫說，北北屯區是盧秀燕最重要基本盤所在地，大家團結支持黃健豪，讓黃健豪當選，就是讓大家當選。記者劉柏均／攝影
國民黨主席朱立倫說，北北屯區是盧秀燕最重要基本盤所在地，大家團結支持黃健豪，讓黃健豪當選，就是讓大家當選。記者劉柏均／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 黃健豪

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